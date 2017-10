Meitingen : Roll`n`Flow, Donauwörther Straße 6 |

Roll`n Flow | Frauenselbstverteidigungsseminar sage: „Nicht mit mir!"

Am Wochenende 11./12. November startet wieder ein neuer Kurs. Grenzen zu setzen ist die erste und wichtigste Strategie zur Frauenselbstverteidigung. Werden diese Grenzen jedoch überschritten, ist es wichtig einen Plan zu haben. Im Kurs „Nicht mit mir“ zur Frauenselbstverteidigung werden Frauen geschult, Übergriffe schon im Vorfeld abzuwehren und im Ernstfall effektiv zu reagieren. Nach dem Intensivseminar besteht die Möglichkeit, das Erlernte wöchentlich in einem speziellen Frauentraining (jeden Donnerstag von 18.15 Uhr – 19.30 Uhr) aufzufrischen und zu trainieren, einschließlich grundlegender Fitnessübungen. Die Kursleiter Michael Schey und Michael Matzner sind aktive Kampfsportler mit zahlreichen Titeln.

Info: 11./12.11 / 4 Einheiten je 2 Stunden in der Roll´n Flow Martial Arts Academy, Meitingen, Donauwörtherstr. 6



Weiter Infos und Anmeldung auf der Homepage www.roll-n-flow.de/oder michael.matzner@web.de