„Fackellauf 2022 der Schützenjugend“ beim Gau Augsburg

Vom ersten Moment an war klar, dass der geplante Fackellauf der „Bayerischen Schützenjugend“ eine großartige Chance wird, die durch die lange Pandemiezeit eingeschlafenen Kontakte im „Gau Augsburg“ wieder zu reaktivieren.Neben der Organisation des Events an mehreren Vorbereitungsabenden der Gaujugendleitung,konnte durch die vielen Telefonate ein guter Überblick über den aktuellen Schießbetrieb in den Vereinen gewonnen werden.Bemerkenswerteschlossen sich an, die Fackel auf dem Weg durch die schönen Landschaften und Stadtteile zu tragen. Über zwei Tage legten die Teams bei bestem Wetter die ambitionierte Strecke von 72 Kilometern in 19 Stunden Gehzeit zurück.Genau wie die Fackeln sahen auch die Mitglieder der Gaujugendleitung am Sonntagabend nicht mehr ganz frisch aus, waren aber hoch zufrieden über die erfolgreich gemeisterte Herausforderung.Glücklich über die vielen Begegnungen und den zurückgelegten Weg wurde die Fackel, die vomübergeben wurde, an denfür die nächste Etappe weitergereicht.Bilder - Jugendleitung Gau Augsburg