European Versatility Ranch Horse Championship - Internationale Austrian Working Cow Horse & Cutting Championship

Start des Turniers:

„Versatility“ bedeutet Vielseitigkeit und vielseitig muss ein Arbeitspferd auf einer Ranch sein – esmuss Kälber aus einer Herde aussortieren, damit sie medizinisch versorgt werden können oder um das Brandzeichen zu setzen. Der Cowboy (… mittlerweile gibt es mindestens genauso viele Frauen im Sattel wie Männer!) prüft zu Pferd die Zäune und wenn er durch ein Tor reiten muss, wird er garantiert nicht aus dem Sattel steigen. Diese und andere Aufgaben werden im Ranch-Trail-Parcours simuliert.Cutting und Working Cow Horse sind die sogenannten Rinderdisziplinen, die Nervenstärke undArbeitswillen der Pferde abprüfen. Aus insgesamt sechs Teilprüfungen besteht die Disziplin Versatility Ranch Horse und dieser Vielseitigkeitswettbewerb wird seit über zehn Jahren auch in Deutschland ausgetragen. Die Reitanlage Meir in Thierhaupten ist der perfekte Rahmen für eine derartige Veranstaltung.Das ganze Wochenende über werden sich Pferde und Reiter aus Deutschland,Österreich, Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz in den verschiedensten Disziplinen und Leistungsklassen messen. Gerichtet wird nach den Regeln der American Quarter Horse Associationund dementsprechend wird ein internationales Richterteam die Teilnehmer begutachten. Veranstalter ist der Ranchhorse-Verein Gammertingen e.V. (BaWü), der seit vielen Jahren das Ranchreiten in Deutschland fördert. In Kooperation mit dem deutschen Verein richten die österreichischen Westernreiter eine Cow Horse & Cutting Championship aus. Ein reichhaltiges und spannendes Programm wird Teilnehmern und Zuschauern an diesem Wochenende geboten. Der Eintritt ist frei!www.qh-service.de und www.ranchhorse.devon Carola SteenTel. 0163 / 782 51 64