"Ein Freund ist dazu da, dich willkommen zu heißen!" Schwäbische Voltigiermeisterschaften in Mertingen

„Schwäbischen Voltigiermeisterschaften 2018“ des Reitverbandes Schwaben in Mertingen statt. Der Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen als Ausrichter eines Voltigierturnieres, in dessen Rahmen diese Meisterschaften für den schwäbischen Raum stattfanden, hat mit seinem großen Helferteam für einen bewährt guten Ablauf gesorgt.Turnierleiterin Sabine Mayer hätte sich freilich über größere Resonanz gefreut, jedoch haben weitere Veranstaltungen an diesem Wochenende hier wohl ein wenig mitgespielt.Der Samstagmorgen startete mit der Verfassungsprüfung der M- und L-Gruppen, sowie Doppelvoltigierer, anschließend mit den S-Gruppen, Junior und Einzel. Daneben traten die M- und L-Gruppen zur Pflichtrunde an. Die Kür der Doppelvoltigierer gegen Mittag und anschließenden Siegerehrung mündete in die anschließende Siegerehrung der M-Gruppen und Doppelvoltigierer.Nach der Mittagspause gingen die Einzelvoltigierer L, Senior und Junior mit Pflicht und Kür an den Start. Die Junior-Gruppen in der Prüfung 3 und S-Gruppen in Prüfung 1 folgten. Siegerehrungen beendeten den Samstag.Der Sonntag begann mit der Voltigierpferdeprüfung mit anschließender Siegerehrung. Die A-Gruppen übernahmen den weiteren Programmverlauf, gefolgt von Einzelvoltigierern S/M/Junior im 2. Umlauf. Vor der Mittagspause freuten sich die A-Gruppen in der Siegerehrung über ihre Platzierungen. Der Nachmittag startete mit den Gruppenvoltigierern L-Cup Schwaben- Finalprüfung/Kür. Die Einzelvoltigierer S/M/Junior-Finalprüfung Kür folgte.Turnerische Leistungen und Ästhetik begeisterten die Zuschauer an diesem sonnigen Wochenende. Am Nachmittag punkteten die Gruppenvoltigierer Junior und die Doppelvoltigerer in ihrer Finalprüfung, bevor am Ende dieses Sonntags die Gruppenvoltigierer der S/M ihre Kür in der Finalprüfung vorstellten.Nach der Siegerehrung des L-Cups beschloss als Höhepunkt die Sieger- und Meisterehrung die Veranstaltung. Neben maßgeblichen Organisatoren, die ihren Dank an die Leitung und die Helfer aussprachen, würdigte 1. Vorsitzender des Reitverbands Schwaben Dr. Max Stechele die Leistungen aller Voltigierer und übernahm dann zusammen mit Organisatoren und Richterteam die Sieger- und Meisterschaftsehrung, die mit viel Beifall der Zuschauer und einer Ehrenrunde aller Voltigierer beendet wurde.1. Hilverkus, Chiara S 7,816 (1.) 7,477 (1.) 7,647 Bayern Luino 19Petra Niemeyer 008 VR Centrum Weicht e.V.2. Hartung, Sarah S 7,291 (2.) 6,995 (3.) 7,143 Bayern Luino 19Petra Niemeyer 009 RVC Gutenberg e.V.3. Neumann, Anna S 7,047 (3.) 7,085 (2.) 7,066 Bayern Best DancerNatascha Fischer 0101. Hornberg, Sema S 7,139 (1.) 7,504 (1.) 7,322 Bayern Claudius 36Katharina Klier-Maas 012 VRV Memmingen e.V.2. Loriz, Pia M 6,747 (2.) 6,887 (2.) 6,817 Bayern SamanthaStefanie Brechter 013 PSV Roggenburg e.V.3. Spreng, Zoé M 6,672 (3.) 6,628 (3.) 6,650 Bayern Avantgarde de NapoleonFranziska Seiffert 0141. Seiffert, Franziska 7,073 (1.) 7,226 (1.) 7,150 OrkanisTamara Spreng Spreng, Zoé RFV Donauwörth-Mertingen e.V.2. Hausmann, Simone 6,526 (2.) 6,506 (2.) 6,516 Captain Jack SparrowSabine Machura, Sturm, JohannaPSV Roggenburg e.V.1. Roggenburg Junior Team JUN 5,483 (1.) 5,852 (1.) 5,606 BayernChoco d'or, Tamara Spreng1. Weicht I S** 7,166 (1.) 7,923 (1.) 7,418 Bayern RolandoPetra Niemeyer VRV Memmingen e.V.2. VRV Memmingen I S* 7,049 (2.) 7,818 (2.) 7,305 Bayern DonettoStefanie Brechter VR Centrum Weicht e.V.3. Weicht II M* 6,271 (3.) 6,590 (3.) 6,377 Bayern HotchocolateChiara Hilverkus VRV Memmingen e.V.4. VRV Memmingen III M* 5,602 (4.) 6,395 (4.) 5,866 Bayern Que's ClassicNatalie Aurbacher1. Weicht V L 5,846 (1.) 6,280 (2.) 5,991 Bayern Rocky BalboaMelanie Schmidt RFV Schwabmünchen e.V.2. Schwabmünchen IV L 5,808 (2.) 6,214 (3.) 5,943 Bayern Pacco 111Eva-Maria Nigl VR Centrum Weicht e.V.3. Weicht III L 5,739 (3.) 6,094 (4.) 5,857 Bayern Caprigold's CasperTheresa Liebchen VR Centrum Weicht e.V.