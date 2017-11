Dressurkurs der Trakehner Pferde in Thierhaupten

mit Pferdewirtschaftsmeisterin Barbara Mechler (Biebelried)Barbara Mechler betreibt in Biebelried bei Würzburg eine eigene Reitanlage, auf der seit Jahrzehnten Trakehner gezüchtet werden. Ihr Vater Georg Leicht sen. war einer der größten und erfolgreichsten Trakehner-Züchter in Bayern. Seine Pferde waren sowohl in Europa als auch in USA bekannt, denn alle Pferde bekamen bei der Namensgebung die Endung "-ried" (von Biebelried) in ihren Namen.Jungzüchter zu sein heißt: nicht nur ein "Ableger" einer Trakehner begeisterten Familie zu sein, sondern auch evtl. einen eigenen Trakehner zu besitzen, oder aber bei verschiedenen Veranstaltungen des Trakehner-Verbandes bis hin zu Bundesmeisterschaften (Bundesjungzüchter-Wettbewerb Trakehner 06.-08.04.2017 in Biebelried) und Weltmeisterschaften teilzunehmen. Dabei sind Pferde zu beurteilen, vorzuführen und Freispringwettbewerbe zu beurteilen.Damit aber die Reiterei der Jungzüchter nicht zu kurz kommt, werden immer wieder Lehrgänge veranstaltet, die unterstützt von Sponsoren und dem Zuchtbezirk für die Jugendlichen kostenfrei sind.Der Lehrgang beginnt ab Freitag nachmittag und endet voraussichtlich am Sonntag gegen Spätnachmittag.(Script von Renate Steiner)