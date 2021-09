Der TSV Meitingen 6 mal ganz oben auf dem Treppchen bei den diesjährigen Landkreismeisterschaften in der Leichtathletik

Mit einem Team von 20 Kindern, waren auch die Meitinger wieder mit am Start. Vor allem bei den jüngeren Jahrgängen gab es sehr große Teilnehmerfelder und somit einen heißen Kampf um die Platzierungen im Dreikampf, sowie über die 800m.Durch eine kurzfristige Zeitplanänderung war es außerdem eine große Herausforderung die Kinder der verschiedenen Altersklassen, in ihren einzelnen Disziplinen, zur gleichen Zeit optimal zu betreuen. Dank der engagierten Unterstützung durch die Eltern gelang dies aber sehr gut.Am Ende des Wettkampftages waren wir dann alle sehr stolz auf unsere Athleten, die mit vollem Einsatz dabei waren und für den TSV Meitingen insgesamt 6 Landkreismeistertitel, vier 2. und zwei 3.Plätze, so wie viele Platzierungen im vorderen Mittelfeld mit nach Hause gebracht haben.Emily Sattler W15 im Dreikampf und über 800m,Cosma Mahler W14 über 800mEmilia Kreisel W12 im DreikampfCharlotte Krey W11 über 800mMarie Sattler W11 im Dreikampf