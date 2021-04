Der Reitverein Thierhaupten im Stillstand

Leider ist auch dieses Jahr noch nicht abzusehen wie es im Reitsport weitergeht. Die Lebensqualität der Reiter und Pferde hat sich während der Corona-Pandemie merklich verschlechtert.Mehr Unfälle mit Pferden sind zu beobachten, weil sie nicht wie gewohnt ausgelastet werden können. Das Trainieren der Pferde ist oft nicht ausreichend möglich und macht für Reiter zielorientiert nicht so viel Sinn, wenn auch keinerlei Wettbewerbe und Turniere stattfinden. Sämtliche Trainings für Reiter und Pferde wurden demnach gestrichen. So war der Reitverein Thierhaupten gezwungen, unter anderem das eigentlich an Himmelfahrt geplante große und beliebteOb das im Juni geplanteabgehalten werden kann ist ebenfalls sehr fraglich. Vereinskündigungen haben zum ersten Mal 2020 wieder zugenommen und neue Mitglieder sind im Moment nicht zu gewinnen. Die Verwaltungsarbeit muss trotzdem weitergehen. Flexibilität ist sehr angesagt, auch Versammlungen müssen verschoben werden.Auch die Reiterschüler und Reiterkinder unter dem „Ponyprojekt“ leiden sehr darunter und die Schulpferde langweilen sich. Sämtlicher Unterricht für Kinder und Jugendliche muss seit einem Jahr pausieren. Viele Anfragen kommen ständig, wann es mit dem beliebten Reitunterricht weitergehen kann, aber auch die Ausbilder haben Sorge angesteckt zu werden.und die Kommunikation untereinander leidet. Trotzdem werden Planungen wie gewohnt weitergeführt und hoffentlich kann das eine oder andere dieses Jahr doch noch bewerkstelligt werden.Es bleibt zu wünschen, dass das Desaster bald der Vergangenheit angehört und der normal so aktive Reitverein zu seinen Aktivitäten für die Reitsportler zurückkehren kann.Hildegard Steiner1.VorsitzendeReitverein Thierhaupten