Eine Mannschaft - viele Siege: Wieder einmal hat der Meitinger Stenoclub e. V. erfolgreich an der Bayerischen Meisterschaft am PC und Kurzschrift teilgenommen. Die Meisterschaft fand am 06.05.2017 in Neumarkt/Oberpfalz statt.Goldmedaille und Bayerischer Meister in der Autorenkorrektur: Thomas WippelBronzemedaille in der Autorenkorrektur: Lothar RoggBronzemedaille 10-Minuten-Perfektion: Lydia StorchDie Teilnehmer: Karl Loncarek, Iris Loncarek, Lothar Rogg, Lydia Storch, Wilhelm Swoboda und Thomas Wippel punkteten in der Mannschaftwertung mit Silber und Bronze, in 10-Minuten-Perfektion, 30-Minuten-Schnellschreiben und Autorenkorrektur.