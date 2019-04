Das gab es noch nie: Meitinger Handballdamen steigen in die Bezirksoberliga auf

In der Rückrunde ließ man nichts mehr anbrennen und spielte ohne Punktverlust bis zum Ende der Saison. Sehr gut vorbereitet erreichten die Meitingerinnen im Meisterschaftsspiel gegen Donauwörth einen deutlichen Sieg im Kampf „beste Abwehr“ gegen „besten Angriff“ und machten so vorzeitig die Meisterschaft klar. Große Bewunderung ist ihnen nun sicher, weil in der 59-jährigen Vereinsgeschichte der Handballabteilung des TSV Meitingen noch keine Aktiven-Mannschaft in der Bezirksoberliga spielen durfte.