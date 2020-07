Danke an das Geburtstagskind Anita Hahn aus Altenmünster/Baiershofen

Demlag es am Herzen der langjährigen treuen Meldestellenbesetzung einmal vor Ortzu sagen. Diese Gelegenheit nutzte die Vorsitzende Hildegard Steiner, die Richterin Doris Gehring und Thomas Meir von der Reitanlage Meir am Samstag, im Rahmen der stattfindenden Trainingstage an diesem Juli-Wochenende.Anita gehört beim Reitverein Thierhaupten bei den Turnieren dazu und das Organisationsteam wünscht sich, dass das noch lange so bleibt. Im Herzen jung geblieben und reich an Erfahrungen, was eine Meldestelle bedeutet, wird sie in Thierhaupten schon viele Jahre geschätzt und geliebt. Ihre Gummibärchen für jeden an der Meldestelle sind legendär. Immer hilfsbereit und absolut zuverlässig schon vor der Veranstaltung ist und war sie nicht nur für die Turnierleiterin H. Steiner immer eine wertvolle Unterstützung. Gerne setzt sich die Turnierleiterin Steiner, wenn es die Zeit erlaubt, zwischendurch einmal auf ein "Schwätzchen" oder "Erfahrungsaustausch" zu ihr in die Meldestelle.Über ein Glas Sekt (mit Abstand), ein „Happy Birthday“ aus dem Lautsprecher, einem Blumenstrauß und ein kleines Geschenk von Doris Gehring hat sich Anita bestimmt gefreut. Eine Überraschungsaktion sollte es werden und nur Ehemann Kurt Hahn, der den „Springparcour“ am Samstag übernommen hatte, war eingeweiht.Der Reitverein Thierhaupten bot an diesem Wochenende für alle interessierte Sportreiter für die Disziplinen Dressur und Springen eine turnierähnlicheauf der Reitanlage Meir an. Nachdem der Verein aufgrund "Corona" alle Turnierveranstaltungen absagen musste, war dies ein willkommenes reitsportliches Angebot. Alle Altersklassen und Leistungsklassen konnten teilnehmen. Die Reiter waren begeistert, konnten sie doch ohne den Druck des Wettbewerbs ganz entspannt zwei Tage Turnieratmosphäre erleben, wobei nur die Wertungen und Siegerehrungen, aufgrund der momentanen Corona-Situation fehlen mussten. Die angegebenen Startzeiten für jeden Reiter garantierten, dass sich nicht zu viele Reiter auf einmal auf der Anlage trafen. Turnierneulinge konnten sich ausprobieren, Kinder und Jugendliche merkten ob es ausbildungsmäßig schon für einen regulären Turnierantritt in der Zukunft reichen kann. Alles lief perfekt, glücklich waren die meisten und auch Petrus half mit gutem Reitsportwetter dazu.Besonders die mittleren Leistungsklassen und Nachwuchsturniersportler nutzten an diesem Wochenende diese Gelegenheit. Der Wunsch, dass es dies nächstes Jahr wieder geben sollte war des Öfteren zu hören. Der Verein wird darüber nachdenken und bestimmt gibt es auch da wieder einen Geburtstag zu feiern.