Dank an langjährige "Ehrenamtler" des Sportverein Thierhaupten

des Sportverein Thierhaupteneröffnete den Ehrenamtstag am 25. Januar 2019 im Sportheim des SVT und begrüßte die Ehrengäste und Gäste im vollbesetzten Sportheim. Man kann sich unschwer vorstellen, dass ein Verein mit mehreren Sparten und über ca. 1200 Mitglieder, ohne zuverlässigen und ausdauernden Dienst vieler guter Geister nicht existieren könnte.Das ganze Jahr über die Möglichkeit Fußball zu spielen ob groß oder klein, dafür stehen Trainer mehrmals in der Woche zur Verfügung. Das vielfältige Angebot auch in den anderen Sparten wie Turnen, Tennis, Skifahren und der geistigen Sportart Schach wird gerne genutzt. Viele erwachsene Helfer opfern ihre Freizeit um den Gedanken des Gemeinwohls in Rat und Tat aufrecht zu erhalten. Rentner/innen opfern ihre Freizeit um die Sportstätten in Schuss und bei jeder Wetterlage immer top zu halten und viele nötige Verwaltungsarbeiten werden von Ehrenamtlichen erledigt.Als Anerkennung für das Engagement und den idealistischen ausdauernden Einsatz über viele Jahre und Jahrzehnte lud der Verein auch dieses Jahr zum deftigen Essen und geselligem Beisammensein ein. Ein großes Dankeschön ging an alle Personen.überreichte Urkunden und Anstecknadeln. Ein besonderes Dankeschön ging an Anton Rosa, (Abteilungsleiter) der seit über 30 Jahre dem Verein in verschiedenen Funktionen zur Verfügung steht.Gesellig ging der Abend zu Ende, nicht ohne einen Seitenblick auf das Handballspiel im Fernsehen zu werfen.Anton Rosa, Abteilungsleiter SkiHelmut Fendt, Stv. Platzkassier FußballAndrea Allmann, Übungsleiterin KinderturnenAnne Barl, Abteilungsleiterin Fußball DamenAndreas Fröhlich, Trainer FußballMarcus Gottwald, Trainer Juniorenfußball Christian Künzel, Schiedsrichter FußballSandra Künzel, Schiedsrichterin FußballAndreas Rasilier, Betreuer Fußball,Andreas Rasilier, Stadionsprecher FußballDominik Reinhardt, Trainer JuniorenfußballJennifer Seybold, SchiedsrichterinUlrike Thalmeir, Platzkassier FußballMarcus Gottwald, RevisorJürgen Küfner, RevisorJürgen Küfner, SponsorenwartKarin Künzel, KassierReinhard Schilling, Schriftführer SchachAlfred Wiedemann, Pressewart SchachSebastian Bürle, Beisitzer TennisPierre Lutz, Abteilungsleiter TennisAdrian Ruisinger, Beisitzer TennisAndrea Allmann, Jugendleiterin TurnenAndrea Schreier, Schriftführerin Turnen