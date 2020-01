Dank an Ehrenamtler des Sportverein Thierhaupten

eröffnete den Ehrenamtstag im Januar im Sportheim des SVT und begrüßte die Ehrengäste und Gäste im vollbesetzten Sportheim. Auch dieses Jahr wurde den unzählig ehrenamtlich tätigen ein großes Dankeschön ausgesprochen, ohne die ein Großverein mit mehreren Sparten und über 1200 Mitglieder wie der Sportverein Thierhaupten, nicht existieren könnte.Fußballspielen mit Trainer die ganzjährig zur Verfügung stehen, Trainer in Turnen und Tennis, Gemeinsame Skifahrten und die Schachabteilung bieten ein vielfältiges Sportangebot. Helfer in vielen Bereichen die ihre Freizeit zur Verfügung stellen, die Sportanlage in Ordnung halten und Verwaltungsarbeiten erledigen.Als Anerkennung für das Engagement und den idealistischen ausdauernden Einsatz über viele Jahre und Jahrzehnte lud der Verein auch dieses Jahr zum deftigen Essen und geselligem Beisammensein ein.überreichte Urkunden und Anstecknadeln an Jubilare 35, 30,15, 10 und 5 Jahre.Winfried Rausch, Fußball/FuhrparkwartRenate Allmann, Turnen/ÜbungsleiterinJohann Schreier, Fußball/Betreuer 1.MannschaftIngrid Hager, Turnen/Abt. KassierHelmut Christl, Fußball/Trainer Juniorenfußball A-JugendMarcus Gottwald, SponsorenwartBettina Liebert, Tennis/SchriftführerinWerner Mayr, Vorstand Technik/AnlagenRichard Mayr, Fußball/Abteilungsleiter 1. MannschaftEugen Pfitzmaier, BeisitzerHildegard Steiner, PressewartChristoph De Sio, Fußball/Trainer Juniorenfußball C-JugendHeidi Gastl, Fußball/Sportkleidungs KoordinatorinMichael Gastl, Fußball/Sportkleidungs KoordinatorThomas Künzel, Fußball/SchiedsrichterHeidi Mayr, Fußball/TrikotpflegeManuela Pröll, Turnen/Übungsleiterin KinderturnenAlfred Wagner, Tennis/Platzwart