Bushidokai Mitglieder im Kobukan in Frankreich

Seit dem Tod von Patrick im Jahr 2016 ist es an dem Ehrenpräsidenten des VAK e.V., die Belange "Shingitai Ryu" zu vertreten und das geistige Erbe von Patrick weiterzutragen.Myriam Dimayuga als "Hausherrin" eröffnete dieses Seminar mit Hinweisen zum organisatorischen Ablauf, danach ergriff Wolfgang Wimmer das Wort. In der Gemeinschaft von Shingitai Ryu, Bushido Shin Renmei und dem Verband asiatischer Kampfkünste e.V. verlieh und überreichte er dem verdutzten Yves Ramaeckers aus Belgien dessen Ernennung zum Ku(9.)dan im Judo. Yves, der Vertreter des VAK in Belgien, betreibt seit 1956 Judo und ist - trotz seines nunmehr fortgeschrittenen Alters und Operationen oftmals in Sachen Budo unterwegs.An diesem Wochenende - wieder einmal in familiärer Atmosphäre - wurden die Bereiche Iaido (Shingitai Ryu Iaido mit Kyoshi Wolfgang Wimmer), Karatedo (mit Kyoshi Patrice Merckel), Judo (mit Hanshi Yves Ramaeckers) und Qi Gong (mit Dominique Bosc) unterrichtet. Alle Teilnehmer hatten hier viel Spass, wurden aber nicht müde, den Ausführungen und Lehren der Referenten zu folgen.