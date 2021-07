Auf die Plätze fertig los...

In einem teilweise großen Teilnehmerfeld in den einzelnen Altersklassen, erkämpften sich unsere Athleten mit starken Leistungen tolle Platzierungen.Einen perfekten Tag erwischte Roman Schormair, der in der AK 11 souverän Kreismeister wurde. Den 2.Platz und damit Vizemeister wurden Marie Sattler AK 11 im Dreikampf, sowie Emilia Kreisel AK 12,Leja Mahler AK 14 und Emily Sattler AK 15 im Vierkampf. Auch Sophie Hager AK 12, stand mit dem 3.Platz im Vierkampf auf dem Treppchen. Kira Henze AK11 und Tobias Gropper AK 12 kamen auf den 6.Platz.Anton Busl, Charlotte Krey, Amelie Schuster und Cosma Mahler erreichten gute Platzierungen im Mittelfeld.Beim Rahmenwettbewerb über die 800m liefen in der AK 11 Kira Henze mit 2.Platz, Charlotte Krey mit Platz 4 und Amelie Schuster mit Platz 6, ein starkes und beherztes Rennen.Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!