Abendsportfest in Horgau

Unsere Kids erwartete ein großes Teilnehmerfeld mit starker Konkurrenz über die Sprintstrecke und den 800m.Bei kühlen Temperaturen und immer wieder einsetzenden Regen zeigten die Athleten des TSV im Sprint solide Leistungen. Leja Mahler lief über 100m knapp an ihrer Bestzeit vorbei.Über die 800m kamen sie dann aber so richtig in Fahrt. Erstmalig unter der 3 Minuten Marke blieben Cosma Mahler sowie Emily und Marie Sattler.Ebenfalls ein tolles Rennen und Bestzeit über die längsten Sprintstecke in der Leichtathletik liefen Charlotte Krey, Amelie Schuster, Anton Buslund Wettkampfneuling Christina Dirr.Allen Athleten ein großes Lob und herzlichen Glückwunsch.