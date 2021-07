24. VWB-Westernreitturnier beim Reitverein Thierhaupten

Amfindet nun endlich zum 24. Mal das VWB-Kat IIstatt.Nach der langen Corona-Zwangspause sitzen die Reiter mit ihren Pferden in den Startlöchern und freuen sich endlich wieder an Turnieren teilnehmen zu können. Alle Vorkehrungen für die jetzige Corona-Situation hatte der Veranstalter mühsam im Vorfeld zu lösen. Die gewohnt gute Organisation und das Bestreben trotzdem einen reitsportlichen Tag zu bieten, wird allen Teilnehmern bestimmt Erfolg bescheren.Diszipline wie Horsemanship, Showmanship, Pleasure, Trail, und Reining in den verschiedenen Klassen Jugend, Amateur, Einsteiger, Any Horse-Any Rider und Sonstige Klassen, wie Führzügelklasse, Jungpferde Basis, Jungpferde Reining, Jungpferde Trail, Walk/Trott Pleasure und Walk/Trott Horsemanship. Alle Walk/Trott Klassen für Jugendliche bis 13 J. und Handicapped Reiter. Außerdem starten die Open-Klassen (mit Preisgeld) in Jubiläums– Trail/Reining/Pleasure und Ranch RidingAls Showmanagerin begrüßt Hildegard Steiner, die 1. Vorsitzende des Reitverein Thierhaupten. Die Meldestelle wird in bewährter Art von Simone Zaglauer betreut. Jugendliche Mitglieder des Reitverein Thierhaupten unter 18 Jahren können startgeldfrei teilnehmen. Dem VWB-Westernreitverband sei für die Spende der meisten Schleifen und Pokale, wie jedes Jahr gedankt.Der Samstag beginnt voraussichtlich um 11:00 und der Sonntag um 08:00 Uhr bis in den Abend hinein. Besucher sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei!Turnierleitung: Hildegard Steiner - Tel. 0177 2130370www.reitverein-thierhaupten.deMeldestelle: Simone Zaglauer – Tel. 0176-61019674Email: Zaglauer.Simone@gmx.de