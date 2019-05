18. VAK Budo-Sai (Bundeslehrgang) am 11./12. Mai 2019 in Dübendorf / Schweiz mit Beteiligung des Bushidokai Meitingen

Im Jiujitsu/Ido

So Shihan Wolfgang Wimmer, Kyoshi, Hachidan (BRD, aus dem Bushidokai Meitingen )

) Shihan Rudolf Gabert, Hanshi Kudan (BRD)

Shihan John Lawton, Renshi, Shichidan (England)

Shihan Nigel Tew, Renshi, Shichidan (England)

im Judo

Shihan Yves Ramaeckers, Hanshi, Hachidan (Belgien)

Im Aikido/Aikijitsu

Sensei Jean Noel Dos Santos, Sandan; Fred Kiffel, Shodan (Frankreich)

Shihan Pietro Paterna, Hanshi, Shichidan (Italien)

Shihan Michael Schwindel Renshi, Yondan (BRD, Leiter der Aikidogruppe des TSV Lützelburg)

Shihan Thomas Moser, Kyoshi, Rokudan (BRD)

Im Karate-Do

Shihan Alexander Neidhart, Kyoshi, Rokudan (Schweiz)

Shihan Patrice Merckel, Kyoshi, Rokudan (Frankreich)

Shihan Rolf Gerisch, Kyoshi, Rokudan (BRD)

Shihan Roland Mötteli, Hanshi, Godan (Schweiz)

Taekwondo

Sahbum-Nim Amedeo Pastore, Gyosa, 6. DAN (BRD)

Im Iaido

) Sensei Myriam Dimayuga, Tasshi, Nidan (Frankreich)

Shihan Patrice Merckel, Kyoshi, Rokudan (Frankreich)

Shihan Thomas Moser, Kyoshi, Rokudan (BRD)

Im Kyusho-Jitsu

Shihan Norman Goly, Renshi, Yondan (BRD)

Im Hanbojitsu

Shihan Mike Brauer, Kyoshi, Rokudan (BRD)

Im Yoga

Sensei Beate Brauer, Tasshi, Nidan (BRD)

Budoclub "Die Orcas" - Leitung: Günther Engelhard - 15 Jahre

Academie de Budo Traditionnels, Shingitai Ryu, Kobukan Dimayuga - Leitung: Myriam Dimayuga - 15 Jahre

Budokan Saal a.d.D. - Leitung: Thomas Moser und Heinz Perzl - 20 Jahre

Norman Goly zum Godan Karate-Do

Günther Engelhard zum Godan Jiujtsu

Jonas Dunst zum Renshi Karate-Do

Nun ist der VAK nicht mehr nur eine reine "Deutsche" Vereinigung - über die Jahre hinweg haben sich diverse Dojo aus anderen Ländern der Welt dieser Gemeinschaft angeschlossen.... Italien, Frankreich, Schweiz, Slowenien, Finnland, England usw. und auch die Besetzung der Bundeslehrgänge ist international.... aus Australien, Japan, Spanien, Israel, Österreich (neben den oben bereits genannten Ländern). So war es mehr als an der Zeit, zum einen die Bezeichnung "Bundeslehrgang" den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen, als auch bei der Entscheidung der Örtlichkeit dieses Event dem Verbandscharakter anzupassen. VAK Budo-Sai die nunmehrige Bezeichnung und damit auch gleich die Wahl der Örtlichkeit: Dübendorf in der Schweiz, Heimatstadt der Verbandsmitglieder aus dem Seishinkai, unter der Leitung von Shihan Alexander Neidhart, Kyoshi & Tasshi Santo Giuga, Renshi....und wie in den vielen Jahren davor.... die Planung startete bereits beim Bundeslehrgang in Waldpark Grünheide im Mai 2018. Seitdem gab es immer wieder einen Austausch zwischen den Verbandsvorsitzenden und den vor Ort Agierenden, namentlich Alex Neidhart und Santo Giuga. Insbesondere Herr Giuga wurde nie müde für den Verband und seine Mitglieder optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und kostengünstige Möglichkeiten aufzutun. Zuletzt trafen sich die Verbandsvorsitzenden mit beiden in Dübendorf, um die finalen Abstimmungen vorzunehmen.Mit dem Ergebnis können alle zufrieden sein! Bereits am 10. Mai reiste die Mehrzahl der Teilnehmer an und es folgte eine Wiedersehensfeier wie man es jedes Jahr bei den VAK-Events kennt! Die Gelegenheit nützend trafen sich die "Japanreisenden 2020" in einem Separee und Catrin und Wolfgang Wimmer gaben den anwesenden Teilnehmern einen Überblick über den momentanen Stand, sowie weitere, bevorstehende Planungen und Entscheidungen und es wurden Fragen beantwortet und Anregungen aufgenommen. Allgemein herrscht schon jetzt eine gewisse, positive Aufregung bei den Teilnehmern.Am Samstag, 11. Mai startete dann die VAK Budo-Sai offiziell. Voller Erwartung und Spannung versammelten sich die knapp 160 Teilnehmer und Referenten dieser 18. Budo-Sai des VAK in der Sporthalle.Eingeleitet wurde dieses Seminar mit der Harai-no-Gi.Es folgten nun zwei Tage des intensiven Übens. Auf insgesamt 4 Flächen boten die Referenten ihr Wissen den interessierten Teilnehmern an - jeder konnte selbst entscheiden, an welcher der angebotenen Künste er teilhaben möchte und trotz des langen ersten Lehrgangstages wurden die Teilnehmer nicht müde, sich in den Künsten zu üben.Alle Referenten überzeugten durch großes, breitgefächertes Wissen und umfangreiche Erfahrungen.Folgende Referenten unterwiesen die TeilnehmerBevor das traditionelle, abendliche Dinner startete, trafen sich die Dojoleiter zu einem kurzen Erfahrungsaustausch, in dessem Rahmen Thomas Moser und Wolfgang Wimmer über die Entwicklung und aktuellen Ereignisse des VAK informierten.Beim abendlichen Dinner wurde den Organisatoren vor Ort, Alex Neidhart und Santo Giuga, wie auch den Referenten dieses Seminares gedankt. Ebenso wurden diverse Ehrungen durch die Vorstandschaft des Verbandes, namentlich Rudolf Gabert (Präsident; Penzberg), Alex Neidhart (Vizepräsident, Dübendorf/Schweiz), Thomas Moser (2. Vorsitzender, Saal a.d.D.) und Wolfgang Wimmer (1. Vorsitzender, Meitingen) für Budo- und Verbandsjubiläen überreicht.Als besonders hervorzuheben ist hierbei das jeweils 50jährige Budojubiläum von Rudolf Gabert (Penzberg/Bayern) und Michael Brauer (Korschenbroich/Nordrhein-Westfalen), aber auch Ehrungen für dem Verband angeschlossene Dojo, wieZum Ende der Präsentation trat nun, neben der Vorstandschaft, das Verleihgremium des Verbandes in Erscheinung. So wurdeernannt.Aber etwas Besonderes hatte man sich bis zum Ende aufgehoben. Rudi Gabert, Alexander Neidhart und Thomas Moser verkündeten, dass erstmals in der Verbandsgeschichte eine Ehrenmitgliedschaft mit Ehrenbrief überreicht wird. Hierauf erfolgte unter anhaltendem Applaus die Überreichung dieser an den Leiter des Bushidokai Meitingen und zugleich 1. Vorsitzenden des Verbandes, Wolfgang Wimmer, als Dank für sein bisheriges Wirken für und um den Verband - seit nunmehr 22 Jahren steht er (nicht nur) als 1. Vorsitzender dem VAK zur Verfügung und die Gründung und Entwicklung - auch international - ist einzig seinem unermüdlichen Wirken zu verdanken.