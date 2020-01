Termine der Krebsselbsthilfegruppen Meitingen/Wertingen

Meitingen : Evang. Gemeindehaus Meitingen |

Infogruppe:

Do. 6. Februar 2020

17 Uhr Gruppentreffen im evang. Gemeindehaus

18 Uhr "Gedächtnistraining im Alltag mit Übungen und Tipps" (Gedächtnistrainerin Sybille Lichti, Dachau

Do. 2. April 2020

17 Uhr Gruppentreffen

18 Uhr "Strahlentherapie" (Ablauf, Erfolge, Risiken/Nebenwirkungen)

Referentin: Chefärztin Dr. Voica Ghilescu, Heidenheim

Do. 7. Mai 2020

17 Uhr Gruppentreffen (Erfahrungsaustausch und letzte Absprachen zum

Gruppenjubiläum)

Samstag, 16. Mai 2020

13 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst in der Johanneskirche in Meitingen (Pfr. Pickart/Pfr. Dr. Lindl)

30 Jahre Krebsselbsthilfe der Bayer. Krebsgesellschaft eV in Meitingen

Im Anschluss Feier im evang. Gemeindehaus



Kontaktnr. für Betroffene und Angehörige Tel. 08273/2793 G. Krumschmidt bzw. Tel. 08271/5555 A. Kraus)