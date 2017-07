Krebsselbsthilfe in Meitingen startet ins 2. Halbjahr

Meitingen : Evang. Gemeindehaus (Martin Luther Saal) |

Krebsselbsthilfegruppen Meitingen/Wertingen



Termine für Menschen mit und nach Krebs

Am 6. Juli tritt sich die Krebs-Info-Gruppe um 17 Uhr im Martin-Luther-Saal des evang. Gemeindehauses in Meitingen. Ab 18 Uhr spricht Chefarzt Dr. Holger Hass

(Paracelsusklinik Scheidegg) über "Krebs - Risikofaktor für Armut. Kann da eine >Reha helfen?" Im Anschluss daran steht ausreichend Zeit für Fragen und Informationen an den Referenten zur Verfügung. Kontaktnr.: Gudrun Krumschmidt (Tel. 08273/2793 ) bzw. Anneliese Kraus (Tel. 08271/5555)



Der Gesprächskreis für Betroffene und Angehörige trifft sich am Mittwoch,

19. Juli und am 16. August ab 18 Uhr im Gasthof „Zur Krone“ in Westendorf

N ähere Infos bei Werner Kraus Tel. 08271/5555 bzw. Peter Baumgärtner Tel. 08271/5260)



Das „fürstliche Paradies“ - die Gärten des Carl-Anton Fürst Fugger-de Polignac in Biberbach- Markt sind am 10. August (14:30 bzw. 16 Uhr) das Ziel der Selbsthilfegruppe.