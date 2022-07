„Wertingens Musik Story“: Stadtkapelle Wertingen erhält Finanzspritze aus München

Über seinen Kultusfonds fördert Bayerns Kultusministerium kulturelle Investitionen und Projekte nichtkommerzieller Träger. Neben den Bereichen Theater, Museum und Kunst, spielt dabei auch die Musikpflege eine bedeutende Rolle. Wie Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring nach einem Gespräch mit Kultusstaatssekretärin Anna Stolz berichtet, darf sich im Zuge dessen nun die Wertinger Stadtkapelle über einen Scheck aus München freuen.„Grundlage dafür ist eine Sonderförderung aus der Quote für Unvorhergesehenes und Besonderes des Kulturfonds 2021“, berichtet Mehring, der sich für die Zuwendung an Wertingens Stadtkapelle stark gemacht hat. Im Zuge dessen erhält die Stadtkapelle für ihr Projekt „Wertingens Musik Story“ 33.700 Euro vom Freistaat. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Musical, Konzert, Theater und tänzerischen Einlagen, die einer Zeitreise durch die Geschichte der Zusamstadt gleichkommt. Dabei führt die Stadtkapelle durch 900 Jahre Geschichte voller Freuden und Qualen, Erfolge und Bedrohungen für die Einwohner Wertingens und der ganzen Region. Den emotionalen Rückblick kann man laut Mehring indes nicht nur in der Stadthalle Wertingen erleben, sondern Mitte Juli auch im Festspielhaus in Füssen. Karten sind online auf www.stakawertingen.de erhältlich.Entsprechend begeistert zeigt sich Landtagsabgeordneter Dr. Mehring, der Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Regierungsfraktion: „Was Wertingens Musikerinnen und Musiker um ihren Präsidenten Hubertus von Zastrow auf die Beine gestellt haben, hat auch in München überzeugt. Die Stadtkapelle ist damit ein großartiger Botschafter unserer Heimat und wird zurecht vom Freistaat unterstützt“, so Mehring.