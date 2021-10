Verbesserungen für Schüler auf dem Weg nach Dillingen

Im Rahmen der monatlichen Bürgersprechstunde von Dr. Fabian Mehring, dem Parlamentarischen Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Regierungsfraktion im Landtag, klagte eine Mutter aus dem Landkreis Augsburg über erhebliche Probleme bei der morgendlichen Busfahrt einiger Kinder aus dem Holzwinkel in ihre Dillinger Schule. Aufgrund einer Änderung im Fahrplan musste alle Schüler, die nach Dillingen in die Schule und somit in Wertingen umsteigen müssen, einen morgendlichen Sprit absolvieren um den Anschlussbus nicht zu verpassen und pünktlich in der Schule zu sein. Bereits bei geringsten Verzögerungen drohten die Kinder ihren Anschluss und damit den Beginn des Unterrichts zu verpassen.„Ein unnötiges Unding“, befand Dr. Mehring und wandte sich deshalb schriftlich an den Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV). Dort reagierte man prompt auf die Bitte des Abgeordneten, sodass schon seit vergangener Woche kurzfristig eine zusätzliche Haltestelle angefahren wird. Schon dies bringt den Schulkindern aus dem Holzwinkel eine deutliche Erleichterung.„Darüber hinaus haben wir vereinbart, dass ab dem nächsten Fahrplanwechsel zum 12. Dezember die tägliche Fahrt für die Kinder um 6:41 Uhr auf der Linie 521 ab Reutern um zwei Minuten vorverlegt. Zusätzlich werden weitere Puffer eingebaut, sodass die Linie auch bei möglichen Verspätungen im Vorkurs pünktlich ist, wonach keine morgendliche Sporteinheit mehr nötig ist und die betroffenen Kinder keinen Unterricht verpassen“, erklärt Dr. Mehring.Mehring: „Ich freue mich sehr, dass der AVV so schnell und unbürokratisch gehandelt hat. Damit kommen die Kinder aus dem Holzwinkel nun wieder sicher, stressfrei und pünktlich in den Unterricht.“