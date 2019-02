Ortstermin zum Seniorenheim

Dinkelscherben / Am kommenden Montag treffen sich Prof. Dr. Peter Bauer, Patienten- und Pflegebeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring, Bürgermeister Edgar Kalb sowie das Bündnis Hospitalstiftung Dinkelscherben-Zusmarshausen zu einem Ortstermin in Dinkelscherben. Thema wird dabei natürlich der Erhalt des Seniorenheims und die Unterstützung des Freistaates sein. „Der Termin wird erstmalig den Pflegebeauftragten mit den betroffenen Bürgermeistern sowie engagierten Bürgern des Aktionsbündnisses an einen Tisch bringen", freut sich Mehring.