Mehring/FREIE WÄHLER: Ampel lotst Deutschland in die Corona-Sackgasse

„Die heutige Bankrotterklärung der Ampel im Bundestag zeigt: Die Menschen in Deutschland haben Führung bestellt – und Chaos bekommen. Die Mitglieder der Regierungsfraktionen beantragen das Gegenteil voneinander und scheitern allesamt an sich selbst. Die Ampel führt unser Land in die linksliberale Sackgasse. Gäbe es Putins außenpolitischen Amoklauf in der Ukraine nicht, wäre die Bundesregierung bereits fertig und das Projekt Ampel beendet, bevor es richtig begonnen hat.“