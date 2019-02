Landkreis Augsburg wird zur Gesundheitsregion plus

In München fand dazu nun die Übergabe der symbolischen Förderbescheide an fünf neue Gesundheitsregionenplus statt, u. a. an den Landkreis Augsburg. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml übergab in Anwesenheit des parlamentarischen Geschäftsführers Dr. Fabian Mehring den Förderbescheid an die stellvertretende Landrätin von Augsburg, Anni Fries. "Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für unsere gemeinsame Heimat", freut sich Mehring.