Kulturfonds 2019 – FREIE WÄHLER stärken Vielfalt in ganz Bayern

Augsburg: Der Kulturfonds ist eines der zentralen Förderinstrumente für ganz Bayern. Mit diesem Fördertopf unterstützt der Freistaat jedes Jahr unterschiedlichste Projekte und ermöglicht so neue kulturelle Impulse in ganz Bayern. „Fast alle eingegangenen Projektanträge können gefördert werden – hierfür werden rund 6,5 Millionen Euro ausgeschüttet“, freut sich Dr. Fabian Mehring, Landtagsabgeordnete der FREIEN WÄHLER. Die FREIEN WÄHLER setzten sich dafür ein, kulturelle Vielfalt überall in Bayern zu bewahren.„Vor allem aber wollen wir unsere kulturelle Zukunft gestalten“, erklärt Mehring weiter: „Der Zugang zu Kunst und Kultur muss für unsere Bürgerinnen und Bürger vor Ort gesichert werden. Deshalb freue ich mich besonders, dass hier in Augsburg Projekte wie das 300. Mozart-Jubiläum, das Zeitfestival, die Sanierung im Kulturhaus Abraxas oder das Fuggereimuseum im Jahr 2019 mit insgesamt rund 482.700 EUR gefördert werden.“Zuwendungen würden ausschließlich in Form von Projektförderungen als Anschubfinanzierung gewährt, erläutert Mehring – sofern die Projekte den Fördergrundsätzen Kreativität, Aktivierung der Teilnehmenden zu nachhaltigem Lernerfolg sowie Überörtlichkeit entsprächen. „Durch den gezielten Fördermitteleinsatz können unsere Kunstschaffenden und Nachwuchstalente dabei unterstützt werden, die nötigen Impulse vor Ort zu setzen“, sagt Mehring.Die FREIEN WÄHLER wollten gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern schaffen – dafür seien die Mittel des Kulturfonds ein wichtiger Baustein. „Für ihren unermüdlichen Einsatz im Interesse der Kultur danken wir allen Antragsstellern und wünschen ihnen bestes Gelingen“, so Mehring.