Kommunalbesuch: Dr. Mehring zu Gast in Jettingen-Scheppach

Über hohen Besuch aus der Bayerischen Landespolitik freute sich Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm. Mit Dr. Fabian Mehring war der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag seiner Einladung in den Landkreis Günzburg gefolgt, den er gemeinsam mit Vizebürgermeister Hans Reichhardt im Rathaus willkommen hieß.Vor Ort tauschten sich die Kommunal- mit dem Landespolitiker über die aktuellen Projekte der Marktgemeinde und die Herausforderungen der Coronapandemie für Bayerns Städte und Kommunen aus. Im Anschluss empfingen Senior Vice-President Andreas Holme und Bereichsleiter Tobias Lorenz die Politiker beim Unternehmen Cancom. Im Rahmen der Führung durch den Branchenprimus für IT-Dienstleistungen, der im Mindeltal über 450 Mitarbeiter beschäftigt, zeigte Dr. Mehring sich beeindruckt vom dynamischen Wachstum und der Unternehmenskultur des Spezialisten für Cloud-Computing: „Die Digitalisierung ist eine Masteraufgabe unserer Zeit. Der Erfolg von Innovationstreibern wie Cancom zeigt eindrucksvoll, dass wir diese Aufgaben nicht dem Silicon Valley überlassen müssen, sondern die Märkte der Zukunft aus dem Herzen Bayerns prägen können“, so Mehring begeistert.Den anschließenden Ortstermin an der Bundesautobahn nutzen Bürgermeister Böhm und sein Stellvertreter Reichhardt dafür Mehring, der den Landtag auch im Projektkoordinierungsrat der Deutschen Bahn vertritt, für die Anliegen Jettingen-Scheppachs im Hinblick auf die geplante Schnellbahntrasse zwischen Augsburg und Ulm zu sensibilisieren. Dabei war den örtlichen Verantwortungsträgern wichtig, eine Zerschneidung ihres Gemeindegebietes durch eine weitere Bahntrasse zu verhindern.Zum Abschied versprach Mehring bei Wirtschaftsminister Aiwanger und Kultusminister Piazolo von den Möglichkeiten zu berichten, die Cancom als bayerisches Unternehmen im Bereich der Digitalisierung eröffnet und sagte zu, die gemeindlichen Anliegen Jettingen-Scheppachs mit Nachdruck gegenüber der Deutschen Bahn vorzutragen.