Bündnis 90/Die Grünen Meitingen zeigen am 26.06.2017 um 19.30 Uhr im CINEPLEX Cinderella Meitingen, Hauptstrasse 60, den Dokumentarfilm FOOD, INC.-Was wir wirklich essen.

Der Film kritisiert eine Monopolisierung der Lebensmittelindustrie, die bestimme, was von der Bevölkerung verzehrt werde und was diese über die Nahrungsmittelproduktion wissen solle. Es wird kritisiert, dass insbesondere die Folgen einer Fehlernährung für die Masse der Bevölkerung von der Industrie verschwiegen würden.