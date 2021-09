Geschichten aus dem Lohwald

Es gab mal einen Pfarrer, der hieltdas heilge Osterfest in hohen Ehren.Drum predigte er vor langer Zeitvon der Kanzel seiner Kirche: "Wähltihr Osterhase oder Osterlamm?Ich bin sehr gescheit,und will euch lehren,was mir lehrt der Herr;was Ostern heißt. Gegossenin Stein gibt`s ein Gesetz von mir:Der Osterhas, der ghört verschossen!"Hoffen wir, das unsrer nicht so wirdwie der. Vielleicht kann der HirtHerr Krammer über alles wachen,damit wir unsre Wege machenkönnen. Hoffen wir`s! Apropos:Es war einmal ne lange Straße,die führt geradeaus von Herbertshofenam Lech vorbei nach Langweid.Es könnte sein, dass dort ein Hasegeradeaus von Herbertshofenam Lech vorbei nach Langweidläuft. Dafür braucht er – Licht!Aber wenn er durch den Lohwald will,dann braucht er das nicht.Denn dort ist der Wald und keineLaternen – und im Wald soll`s stillsein, vor allem weil daneben eineLEW-Stahlwerksturbine steht.Der Has, der spricht zum Fuchs dazu:„Naja, dann ist`s halt so.“ Und gehtim Dunkeln durch den Lohwald. Nur,der soll nun auch verschwinden. Zum Teil!Es gibt Proteste. Es wird woanders nachgepflanzt.Es gibt Proteste, weil`s halt so ist. Derweilein Stückchen weiter weg, wird die B2 verschanzt,mitten in der Prärie.Ich glaube, man hatte sich auch hier verpflichtet,woanders dann die Bäume nach zu pflanzen.Im Lauf der Zeiten, dievorüber gehen. Im Lauf der Pflicht,die jetzt bei unsrem Bürgermeister liegt.Man hofft ja, dass der Mann das OK kriegt.Schau mer mal, ob er nen Kompromiss herschafft.Zwischen Industrie und Wildnis klaffteine Kluft. Am Ende geht`s um Luft.Und nicht um Geld, das ruftnach einem Eigentümer.Es geht um Heiligtümer.Apropos: Das Heiligtumdes Maibaums fällt in Meitingenso ganz andren Dingenzum Opfer. Wer ist verantwortlich,schrein die Menschen. Ich,sagt unsrer Bürgermeister Higlund bringt das unter Brief und Siegel.Wer machts, schreien die Menschen,die sich einen Maibaum wünschen.Der Fuchs entgegnet unsrem Hasen:„Weißt du, das geht so; mannimmt sich einen, der ganz vornesteht. Der spricht dann ein paar Phrasen.Man nennt das einen - Strohmann.“Der Hase sagt dem Fuchs dazu:„Naja, dann ist`s halt so.“ Und fährtmit dem Segway durch den Lohwald. Nur,der soll jetzt keine Bäume haben, wertlosohne Zweck und Sinn.Apropos, die Wand des Hauses von Herrn Kraftvon dieser AfD wurde rot gestrichen.Am Ende sind`s schon Herrschafts-zeiten, die wir haben. WahrscheinlichPaintball, rote Farbe, weil`s wie Blut aussieht.Ein Bekennerschreiben von den Terroristen schicktman nach. Der Hase schreit dazu:„Frechheit! So ein Blödsinn! Wozudas denn?“ Rennt mit seiner Paintball-Flintedurch den Lohwald. Hintenlacht der Fuchs sich eins und holt sein Jagdgewehr heraus:„Wie`s der alte Pfarrer sagt bei solchen Possen:Der Osterhas, der ghört verschossen!“Und Peng! Am Ende wissenwir, ihn hat`s zerrissen.Hinterher kann man noch fragen,ob ein Spiel wie Counter Strikedie Teenager verrohen lässt. Es schreitder eine: Ja, während der andre seinen Mund zuhält.So ist`s halt in der Welt!Das Internet ist sehr gefräßig,das Wetter bleibt, wie immer, mäßig.Die Bienen brauchen Schutzseit Neuem, das ist wichtig.Nicht, ob ich den Higl duzeoder ob es gut und richtigist, was ich hier tue.Am Ende wird kein Blut vergossen,doch: der Osterhas, der ghört verschossen...