„Geschenk mit Herz“: Dr. Mehring unterstützt erneut Humedica

Mit ihrer Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“, sorgt die schwäbische Hilfsorganisation ,Humedica‘ mit Unterstützung des Bayerischen Rundfunks erneut für weihnachtliche Unterstützung für Kinder in Not. In diesem Jahr zaubern die liebevoll gepackten Päckchen ein Lächeln auf die Gesichter bedürftiger Kinder in Bayern und Osteuropa. Über Geldspenden werden zusätzlich Projekte in Asien und auf dem afrikanischen Kontinent unterstützt.Bereits zum zweiten Mal unterstützt Dr. Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, auch in diesem Jahr die große schwäbische Hilfsaktion. Von Oktober bis November konnten Bürger aus der Region zu Päckchenhelden werden und ihre Weihnachtsgeschenke im Stimmkreisbüro des Landtagsabgeordneten auf dem Meitinger Rathausplatz abgeben – wovon insbesondere viele Menschen aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen regen Gebrauch machten, wie Mehring berichtet.Nach Abschluss der Aktion zeigt Mehring sich begeistert von der Spendenbereitschaft der Menschen aus seiner Heimat: „Unser Büro hat sich von Tag zu Tag ein bisschen mehr in ein großes Weihnachtslager verwandelt. Am Ende ist ein ganzer Kleinlaster voller Geschenke zusammengekommen, die viel Freude dorthin bringen werden, wo dies dringend gebraucht wird“, freut sich der FW-Spitzenpolitiker.Dabei erzählt Mehring auch von einem besonderen Highlight der diesjährigen Aktion: Auf Initiative eines gemeinsamen Bekannten schlug der Aichacher Unternehmer Georg Huber bei Mehring auf, der lange Zeit Solarspielzeug für Kinder vertreiben hat. In seinem Lager fanden sich noch zahlreiche Baukästen für Kinder, die er nun spendete. „Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist es mir wichtig, dass die noch vorhandenen Restbestände der Spielzeuge in die richtigen Hände – nämlich die von Kindern gelangen“, erklärte Huber im Austausch mit dem Landtagsabgeordneten, wonach Mehring arrangierte, dass humedica palettenweise Spielzeug aus Aichach abholen konnte.Für Mehring selbst ist schon heute klar: „Natürlich unterstütze ich die Aktion von Humedica auch nächstes Jahr wieder – für mein Team und mich gehört das zwischenzeitlich zu Weihnachten wie der Christbaum“.