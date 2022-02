FREIE WÄHLER-Fraktionen stellen Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin vor

München. Bei einem interfraktionellen Arbeitstreffen in München haben die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktionen Dr. Stefanie Gebauer als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin vorgestellt. Auf Einladung des bayerischen Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl bereiteten die Abgeordneten dabei auch ihre Teilnahme an der 17. Bundesversammlung in Berlin am kommenden Sonntag vor. Die FREIEN WÄHLER schicken nach Alexander Hold im Jahr 2017 bereits zum zweiten Mal einen eigenen Kandidaten ins Rennen.Die promovierte Astrophysikerin und Kommunalpolitikerin Dr. Stefanie Gebauer aus Kremmen (Brandenburg) ist die einzig weibliche und mit 41 Jahren auch jüngste Bewerberin, die jemals für das Amt der Bundespräsidentin vorgeschlagen wurde. Bei einer Pressekonferenz im Bayerischen Landtag haben Florian Streibl, der stellvertretende Ministerpräsident und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring, Landtagsvizepräsident und ehemaliger Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten Alexander Hold, der stellvertretende Vorsitzende der brandenburgischen BVB / Freie Wähler-Fraktion Matthias Stefke sowie die Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin Dr. Stefanie Gebauer über die anstehende Wahl sowie die Kandidatur informiert.Dr. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion: „Die Bundesversammlung ist das Hochamt unserer deutschen Demokratie. Die Wahlleute sollten deshalb eine echte Wahl haben, statt sich einzig zwischen dem Amtsinhaber und Kandidaten von Rechts- oder Linksaußen entscheiden zu können. Wir FREIE WÄHLER sind der gleichen Auffassung, wie sie CDU-Chef Friedrich Merz oder Ministerpräsident Hendrik Wüst noch im Dezember öffentlich vertreten haben: Die Zeit ist reif, erstmals eine Frau an die Spitze unseres Staates zu wählen. Deshalb unterbreiten wir der politischen Mitte mit Dr. Stefanie Gebauer einen attraktiven Personalvorschlag. Sie kommt nicht aus der Berliner Polit-Maschinerie, sondern hat – wie wir FREIE WÄHLER insgesamt – ihre Wurzeln in Kommunalpolitik und Ehrenamt. Weil sie aus der Mitte der Gesellschaft kommt und als Mutter mit beiden Beinen im Leben steht, könnte sie eine echte Bürgerpräsidentin sein, welche die Gräben zu schießen vermag, die Corona in unsere Gesellschaft gerissen hat. Als junge Powerfrau mit beeindruckendem akademischen Hintergrund stellt sie einen bürgerlichen Gegenentwurf zum sozialdemokratischen Amtsinhaber dar. Ein Gegenentwurf, der auch zahlreiche Wahlfrauen und -männer jenseits der FREIEN WÄHLER überzeugen dürfte.“