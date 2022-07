FREIE WÄHLER-Fraktion im Dialog mit Abgeordneten der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass

Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion hat sich am Montag mit Abgeordneten der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass unter der Leitung ihres Präsidenten Frédéric Bierry zu einem Meinungsaustausch in München getroffen. Dabei diskutierten der europapolitische Sprecher Tobias Gotthardt, der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl sowie der Parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring mit ihren Parlamentskollegen aus Straßburg nicht nur über die bestehenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte, die Bayern und das Elsass verbinden, sondern auch über eine Vertiefung und Institutionalisierung der Beziehungen.„Ein Europa, das die Herzen seiner Bürgerinnen und Bürger erreichen will, muss dort ansetzen, wo seine Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft: in den vielfältigen Regionen der Europäischen Union", so Dr. Fabian Mehring. „Der europäische Gedanke kann nur dann erfolgreich sein, wenn die EU nicht als Brüsseler Behörden-Gebilde missverstanden wird. Stattdessen müssen wir den Menschen verständlich machen, dass unser Europa das erfolgreichste Friedensprojekt des Erdballs sowie Garant für Freiheit, Wohlstand und sozialen Frieden ist. Das Elsass und Bayern sind jeweils sehr besondere Regionen in Frankreich und Deutschland, die sich gemeinsam der Aufgabe stellen, Botschafter für ein sympathisches Europa der Regionen zu sein, das mit Einheit in liebenswerter Vielfalt besticht!“Tobias Gotthardt:„Bayern und das Elsass sind in vielerlei Hinsicht Geschwister in Europa. Unsere Beziehung geht weit über die Breze hinaus. Darauf wollen wir aufbauen. Ziel des heutigen Besuchs ist die Schaffung einer engen und privilegierten Kooperation – ausgehend von den zentralen Politikbereichen Wirtschaft, Umwelt, Bildung, Erinnerungskultur und Städtepartnerschaften. Mit unserem Gedenken am Münchner Friedensengel und den Friedenstauben auf dem Bordeauxplatz haben wir zusammen an 150 plus eins Jahre Friedensschluss nach dem Deutsch-Französischen Krieg erinnert und damit auch an die Kraft und Schönheit von Versöhnung und Einigkeit – ein Auftrag, der gerade in die heutige Zeit hineinwirkt. Denn Krieg zerstört und tötet, Frieden hingegen schafft Zukunft. Bayern und das Elsass verstehen das als ihren gemeinsamen zentralen, europäischen Auftrag.“Florian Streibl:„Bayern und das Elsass sind seit vielen Jahren durch eine Vielzahl an Kontakten auf politischer und gesellschaftlicher Ebene miteinander verbunden. Diese bestehende Freundschaft wollen wir im Rahmen unseres heutigen Treffens weiter ausbauen. Dabei sehen wir in unserer Verbindung eine große Chance, dass endlich wieder ein bisschen mehr Frieden in Europa einkehrt. Denn Deutschland und Frankreich haben gezeigt: Aus sogenannten ‚Erbfeinden‘ können auch ‚Erbfreunde‘ werden, welche die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gemeinsam bestreiten. Hierbei können wir viel voneinander lernen – beispielsweise in Bezug auf den Schutz des Kulturguts ‚Sinneserbe‘, welcher mir sehr am Herzen liegt. Frankreich hat es vorgemacht und Ende Januar 2021 per Gesetz den Schutz landestypischer Geräusche und Gerüche veranlasst. Somit bietet insbesondere der Austausch von Erfahrungen einen enormen Mehrwert für uns hier in Bayern.“