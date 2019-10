FREIE WÄHLER feiern Dr. Markus Brem

Über 400 Gäste fanden sich am vergangenen Sonntagabend im Hirblinger Vereinsstadel ein, um den 50. Geburtstags des Gersthofener Bezirksrates Dr. Markus Brem zu feiern. Insbesondere die heimische und überregionale Politik war der Einladung des langjährigen Kreis- und Bezirksvorsitzenden der FREIEN WÄHLER zahlreich gefolgt. Neben Bezirkstagspräsident Martin Sailer und Vizelandrat Heinz Liebert sowie diversen Bezirks- und Kreisräten waren auch die Landtagsabgeordneten Johann Häusler, Dr. Fabian Mehring und Landtagsvizepräsident Alexander Hold sowie die Europaabgeordnete Ulrike Müller erschienen um auf Brem anzustoßen. Stellvertretend für alle Gäste aus der Politik hielt Dr. Fabian Mehring als parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion die Festrede auf seinen Freund und Wegbegleiter Brem. Dabei betonte der Parlamentarier nicht nur Brems Verdienste als „das Gesicht der FW in unserer Heimat“ sondern fand auch sehr persönliche Worte: „Du bist der Beweis, dass es in der Politik echte Freunde gibt“, so Mehring. Sein Geschenk erhielt Brem am darauffolgenden Montag aus der Mitte seiner Kollegen im Augsburger Kreistag (Bild). Auf Brems Wunsch unterstützen die Kommunalpolitiker sein Entwicklungshilfeprojekt in Nepal mit einer Spende über 1000 Euro, die sie ihrem Kollegen im Landratsamt übergeben haben.