Erfolge bei Haushaltsberatungen: Initiativen von Dr. Mehring bringen Geld in die Region!

Nachdem Bayerns Finanzminister Albert Füracker seinen Entwurf zum Haushalt des Freistaates in den Landtag eingebracht hat, gehen dort nun die Haushaltsberatungen in den Endspurt. Am heutigen Mittwoch haben sich die Regierungsfraktionen von Freien Wähler und CSU über ein Antragspaket im Gegenwert von 60 Millionen Euro verständigt, mit denen die Abgeordneten der Regierungsfraktionen zusätzliche Impulse in den bayerischen Regionen setzen wollen. Besonders erfolgreich war dabei Dr. Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Landtag. Wie der FW-Spitzenpolitiker gegenüber unserer Redaktion berichtet, konnte er sieben Initiativen aus Stadt und Landkreis Augsburg sowie dem Landkreis Dillingen durchverhandeln, sodass sich mehrere Projekte aus der Region nun über eine Finanzspritze aus München freuen dürfen.So darf sich etwa die neu begründete Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in der Bezirkshauptstadt Augsburg über zusätzliche Mittel in der Höhe von 175 000 Euro freuen. „Damit soll das vom Landtag ausgerufene ,Jahr der Jugend 2022‘ unterstützt werden. Das ist ein wertvolles Signal an die Kinder und Jugendlichen in Bayern, die in den letzten beiden Jahren besonders unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden mussten, um vulnerable Bevölkerungsgruppen zu schützen. Mit dem Projekt wollen wir nun zeigen, dass wir verstanden haben und junge Menschen wieder stärker in den Fokus der Politik rücken müssen“, erklärt Dr. Mehring.Nicht weniger freut sich der FW-Parlamentarier über 170 000 Euro, die das Land an die Augsburger ,Feuerwehrerlebniswelt‘ überweist. „Was im Martini-Park geschaffen wurde, ist eine bundesweit einzigartige Kombination aus Museum, Ausbildungszentrum und Erlebniswelt, die Brandschutz für jedermann erlebbar macht. Ich bin sicher, dass die Einrichtung nach der Pandemie ein landesweiter Besuchermagnet wird, weshalb wir ihr mit dieser Sonderförderung beim schwierigen Start in Corona-Zeiten unter die Arme greifen.“Mit 200 000 Euro unterstützt der Landtag auf Mehrings Antrag die Bemühungen der Dillinger Regionalmesse WIR, ihre Leistungsschau im Mai erstmalig auch in der digitalen Welt erlebbar zu machen. „Über Extended Reality wird das Schaufenster unserer regionalen Wirtschaft digital erlebbar. Mit dem Pilotversuch in Dillingen werden wir zeigen, dass Bayerns ländlicher Raum und unser regionaler Mittelstand Heimat und High-Tech unter einen Hut bringen und den großen Messen auf der ganzen Welt in nichts nachstehen. Ganz nach dem bayerischen Motto: Laptop und Lederhose!“, freut sich Mehring.Durch den viel zu frühen Tod eines Kindes in seinem Heimatdorf an einem seltenen Gehirntumor, kam Mehring überdies mit der onkologischen Spitzenforschung auf diesem Feld in Kontakt. Gemeinsam mit den Eltern des verstorbenen Jungen unterstützt Mehring seither ein Forschungsprojekt an der LMU in München, das die Heilungschancen krebskranker Kinder erhöhen soll. Die hierbei federführende ,Stiftung Innovative Medizin‘ erhält auf Mehrings Antrag hin nun 200 000 Euro für ihre weitere Forschung. Mehring: „Der Medizinstandort Bayern gehört zu den besten in der Welt. Daraus erwächst die Verantwortung, von hier aus Spitzenforschung zu betreiben, um Menschen auf der ganzen Welt mit unserer Expertise helfen zu können. Besonders im Hinblick auf krebskranke Kinder ist das für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden.“Jenseits dessen konnte Mehring erreichen, dass die Forschung der Augsburger Fraunhofer-Gesellschaft zu klimaneutralem Wohnen mit 75 000 Euro unterstützt wird. „Damit ergänzen wir seitens des Freistaats eine laufende Bundesförderung auf einem echten Zukunftsfeld und unterstützen einmal mehr den Wissenschaftsstandort Augsburg“, sagt Mehring.Über eine von Mehring auf den Weg gebrachte Landesförderung in der Höhe von 50 000 Euro darf man sich indes in Gablingen freuen, wo am Beispiel der dort beheimateten Uferschwalben mit einem Lehrpfad für den Artenschutz begeistert werden soll. Mehring: „Der Erfolg des Umwelt- und Artenschutzes hängt vor allem vom Bewusstsein der Menschen für die Besonderheiten der Natur in ihrer Heimat ab. Dazu wollen wir in Gablingen mit einem Lehrpfad einen Beitrag leisten“, so der Abgeordnete.Groß dürfte die Freude schließlich auch in Mehrings Heimatort Meitingen sein, wo der Freistaat auf seinen Antrag hin ein Forschungsvorhaben des größten regionalen Arbeitgebers SGL mit 100 000 Euro unterstützt. „Dabei geht es darum, den Platz der SGL auf dem Zukunftsmarkt der modernen Mobilität zu sichern. Konkret soll die seit Jahrzehnten in Meitingen beheimatete Expertise nun für Brennstoffzellen in modernen Fahrzeugen nutzbar gemacht werden“, so der FW-Parlamentarier abschließend.Zusammenfassend zeigt sich Mehring außerordentlich zufrieden mit dem Ausgang der diesjährigen Beratungen unter den Regierungsfraktionen und sagt: „Mit unserem 60-Millionen-Paket setzen wir wesentliche Impulse auf verschiedensten Politikfeldern sowie in allen Regionen Bayerns. Dass unsere Heimat dabei so intensiv bedacht wird, spricht für die Qualität unserer Ideen und unsere politische Durchsetzungskraft auf Landesebene.“