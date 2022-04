Ein Plädoyer für das Holz: Dr. Mehring zu Gast auf Schloss Scherneck

Hohen Besuch aus der bayerischen Landespolitik empfingen Dr. Florian Freiherr von Schaezler und Baronin Carola von Schaezler auf Schloss Scherneck bei Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg). Mit Dr. Fabian Mehring war der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag zu einem politischen Aus-tausch auf das Gut gekommen.Im Zentrum des Gesprächs standen neben der Coronakrise insbesondere der Überfall des russischen Präsidenten Putin auf die Ukraine sowie die daraus resultierenden politischen Konsequenzen. Dabei ermunterte Baron von Schaezler den Landespolitiker dazu, in der derzeitigen Energiekrise noch stärker auf Holz als nachwachsenden Rohstoff zu setzen – und lief dabei die sprichwörtlich offenen Türen beim FW-Spitzenpolitiker ein.Dr. Mehring: „Bayern ist Waldland und unsere Bayernkoalition setzte bereits vor dem Krieg in der Ukraine massiv auf das Holz. So haben wir beispielsweise – als einziges Bundesland in Deutschland – eine Holzbauoffensive gestartet und massiv in die Forstwirtschaft investiert“, berichtet Mehring. Leider, so der Landtagsabgeordnete weiter, dringe man mit dieser Sicht-weise auf Bundesebene nicht immer durch.„Es gibt politische Kräfte, die unsere Wälder in Diensten eines falsch verstandenen Umweltschutzes am liebsten stilllegen und zu einer Art Freizeitpark mit Museumscharakter umbauen würden. Das halte ich für groben Unfug, weil wir wissen, dass ein bewirtschafteter Wald mit nachwachsenden Bäumen weit mehr CO2 bindet als alte Bäume in einem stillgelegten Forst. Stattdessen sollten wir verstehen, dass wir hierzulande nicht über Öl und Gas verfügen, so-dass Holz unser zentraler Rohstoff ist, auf den wir setzen sollten, um geopolitisch unabhängiger zu sein“, so Parlamentarier Mehring.Darüber hinaus sagte Mehring auf Schloss Scherneck zu, sich weiterhin für Vereinfachungen bei der klimagerechten Verfeuerung von Holz einzusetzen: „Wer wegen Putins außenpolitischem Amoklauf sogar zurück in die Kohleverstromung will, kann nicht ernstlich zeitgleich Kachelöfen hinterfragen. Im Ingenieursland Deutschland muss es unsere Devise bleiben, in der Klimapolitik auf technische Innovationen zu setzen, statt ein Verbot nach dem anderen zu verhängen“, findet Mehring.Im Anschluss an den politischen Austausch zeigten Baronin und Baron von Schaezler ihrem Gast die Anlagen ihres Schlosses und kamen dabei auch auf die touristischen Aktivitäten – etwa im hauseigenen Klettergarten oder der angeschlossenen Außengastronomie – zu sprechen. „Bereits seine Lage macht Schloss Scherneck zu einem echten Kleinod. Von hier hat man einen der schönsten Ausblicke über unsere Heimat“, befand Abgeordneter Dr. Mehring beim Rundgang.