Dr. Mehring zu Gast an der Grund- und Mittelschule in Höchstädt

Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages hat Dr. Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, die Grund- und Mittelschule in Höchstädt besucht. Im Zuge dessen tauschte der FW-Spitzenpolitiker sich zunächst mit Schulleiter Helmut Herreiner über die aktuelle Coronalage im Freistaat und ihre Auswirkungen auf Bayerns Schulen aus. Ferner überzeugte sich Mehring vom Baufortschritt an der Höchstädter Bildungseinrichtung, der laut Herreiner planmäßig voranschreitet. Vor Weihnachten könnten, so der Schulleiter, noch sechs weitere Klassen ihre neuen Räume beziehen.Für seinen anschließenden Besuch in einer sechsten Klasse, hatte Mehring ein Geschenk dabei: Einen Klassensatz des neu erschienen Buches „Die Isar-Detektive: Verdacht im Tierheim“ von Autorin Anja Janotta, das vom Oetinger Verlag in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landtag herausgebracht wird. Klar, dass Mehring es sich nicht nehmen ließ, den Höchstädter Schülern bei dieser Gelegenheit persönlich aus dem druckfrischen Werk vorzulesen. Dabei fand der Landespolitiker ein begeisterungsfähiges Publikum, das der spannenden Geschichte aufmerksam lauschte und durch Mehring immer wieder aktiv einbezogen wurde. „Die Politiker im Landtag hören selten so gut zu und machen meistens nur halb so begeistert mit wie ihr“, scherzte der FW-Spitzenpolitiker und freute sich am „schönsten Termin einer anstrengenden Woche“.Weiter betont Mehring die Bedeutung des bundesweiten Vorlesetags, der nicht nur an Schulen sondern auch in Museen, Zoos oder sogar Fußgängerzonen stattfindet. „Anderen Menschen Geschichten vorzulesen ist in unserem digitalen Zeitalter leider nicht mehr alltäglich. Dabei ist Lesen Kino im Kopf, weshalb das Vorlesen spannender Geschichten ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis sein kann – wie heute bei uns in Höchstädt“, so Mehring. Auf die Frage eines begeisterten Schülers, ob er im nächsten Jahr wiederkommen könne, sagte Mehring spontan zu gerne wieder mit von der Partie zu sein: „Der Vormittag mit euch hat mir nämlich großen Spaß gemacht“, freute sich der Landtagsabgeordnete.