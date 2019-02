Dr. Mehring will Bürgerstiftung mit Landesmitteln unterstützen

Dabei wird Dr. Mehring auch seinem Versprechen gerecht, seinen politischen Einfluss in den Dienst einer Zukunft für das Dinkelscherbener Seniorenheim zu stellen. Nach mehreren Erörterunsterminen mit Prof. Dr. Bauer, dem Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für die Pflege, stellt Dr. Mehring nunmehr finanzielle Unterstützung für den Fortbestand der Einrichtung in Aussicht. „Sollte tatsächlich eine Bürgerstiftung den Betrieb des Hauses übernehmen, halte ich es für dringend angezeigt, dass der Freistaat dieses bemerkenswerte Engagement finanziell begleitet“, so die Nummer Zwei der Landtagsfraktion. Hierfür hat Dr. Mehring sich bereits beim Landespflegebeauftragten stark gemacht und positive Signale erhalten. Noch im Februar will Prof. Bauer ferner auf Mehrings Einladung nach Dinkelscherben kommen, um sich persönlich ein Bild vom Seniorenstift und dem bürgerschaftlichen Einsatz dafür zu machen.Mit einem „mittleren sechsstelligen Betrag“ könne man Mehring zufolge in Dinkelscherben ziemlich sicher rechnen. „Einen entsprechenden Haushaltstitel dieser Größe könnte meine Regierungsfraktion aus eigener Kraft schaffen, sodass ich mir dies in Aussicht stellen traue. Darüber hinaus sollte aber auch das Staatsministerium für Gesundheit- und Pflege aus seinem Etat mithelfen. Dazu gilt es noch Gespräche zu führen“, zieht Dr. Mehring eine optimistische Bilanz seiner bisherigen Bemühungen. Neben den finanziellen Herausforderungen, so der FREIE WÄHLER-Politiker weiter, gelte es zudem offene baugenehmigungsrechtliche Fragen zu klären und diesbezügliche Auflagen „auf ein erträgliches Maß zu reduzieren“. Grundvoraussetzung sei nun aber zunächst die avisierte Gründung einer Bürgerstiftung, um alle Herausforderungen bei einem verlässlichen Adressaten bündeln zu können, „der wieder an die Zukunft des Hauses glaubt und dafür zu kämpfen bereit ist“, so Dr. Mehring abschließend.