Dr. Mehring: UNESCO Welterbe in der Stadt Augsburg bekommt weitere Attraktion

Im Rahmen einer Fraktionsinitiative der beiden Regierungsfraktionen von FREIEN WÄHLER und CSU im Bayerischen Landtag wird der Stadt Augsburg durch das Umweltministerium in dieser Woche ein Förderbescheid in Höhe von bis zu 90.000 € für das Aufstellen und den Aufbau von Informationsstelen zu 22 Einzelobjekten des Augsburger Welterbes sowie den Ausbau einer bereits bestehenden Internetseite (www.wassersystem-augsburg.de) übergeben. Gefördert werden hochwertige Informationstafeln in unterschiedlichsten Formaten, die an wichtigen wasserwirtschaftlichen Standorten in und um Augsburg, wie z.B. dem sog. Hochablass (Lechwehr), den Lechkanälen, dem Wasserwerk am Roten Tor, dem unteren Brunnenwerk, dem Wasserwerk am Vogeltor, mehreren Brunnen wie dem Augustusbrunnen, dem Kraftwerk am Stadtbach, dem Wasserwerk am Fabrikkanal, Kraftwerken (z.B. Gersthofen), der Kanustrecke (Eiskanal) aufgestellt werden. „Im Juli 2019 wurde das weltweit einzigartige Wassermanagement-System der Stadt Augsburg zum UNESCO-Welterbe ernannt. Diese außerordentliche Auszeichnung soll durch die neuen Informationstafeln noch tiefer im Bewusstsein der Menschen verankert werden, die in der Region Augsburg leben oder unsere Heimat besuchen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner dieses Projekt vorantreiben und entsprechende Mittel bereitstellen können. Dies Umsetzung des Projektes wird unverzüglich erfolgen und soll bereits im nächsten Jahr fertig gestellt sein,“ freut sich Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der FW Regierungsfraktion.Untenstehend finden Sie eine genaue Aufstellung der Orte:1 Hochablass (Lechwehr) Westufer Kanustrecke1 Hochablass (Lechwehr) Ostufer Schwarze Kiste2 Lechkanäle Holbeinplatz3 Galgenablass (Düker) Direkt am Galgenablass im Siebentischwald4 Wasserwerk am Roten Tor Wand am Roten Tor5 Unteres Brunnenwerk Vorplatz Liliom6 Wasserwerk am Vogeltor An bestehender Zaun Vogeltor7 Augustusbrunnen Am Gitter um den Augustusbrunnen8 Merkurbrungen Am Gitter um den Merkurbrunnen9 Herkulesbrunnen Straßenlaterne im Umfeld des Herkulesbrunnen10 Stadtmetzg Wand an der Stadtmetzg11 Wasserwerk am Hochablass Gitter am Eingang zum Wasserwerk12 Kraftwerk am Stadtbach Grünfläche im Umfeld des Kraftwerks13 Wasserwerk am Fabrikkanal Hinter dem Zaun am Eingang14 Kraftwerk an der Singold Zaun vor dem Kraftwerk15 Kraftwerk an der Wolfzahnau Im Umfeld des Kraftwerks16 Kraftwerk Gersthofen Ostseite am Lechweg16 Kraftwerk Gersthofen Westseite an der Pforte17 Kraftwerk am Senkelbach Brücke vor Kraftwerk (evtl. am Geländer)18 Kraftwerk Langweid Ostseite am Lechweg18 Kraftwerk Langweid Westseite am Außentor19 Kraftwerk am Wertachkanal Fußweg am Wertachkanal20 Kraftwerk am Proviantbach Grünfläche vor Kraftwerk21 Kraftwerk Meitingen Position hinter dem Zaun wie LEW Schild22 Kanustrecke Standort aufgrund aktueller Renovierung der Kanustrecke noch unklar