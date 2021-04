Dr. Mehring: Kulturelle Vielfalt für die Zukunft bewahren

Meitingen. Die FREIE WÄHLER-Fraktion sendet auch im Jahr 2021 ein kraftvolles Signal in Richtung Kunst und Kultur: Wegen der Corona-Pandemie sei es gerade jetzt von besonderer Bedeutung, die durch Einnahmeverluste schwer getroffenen bayerischen Kulturschaffenden finanziell zu unterstützen, so Dr. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion. „Wir wollen der gesamten Kulturszene als verlässlicher Partner stabilisierend zur Seite stehen. Daher werden im Kulturfonds 2021 dieses Jahr rund 6,8 Millionen Euro ausgeschüttet, um eine Vielzahl kultureller Projekte zu fördern“, betont Mehring.Viele Antragsstellerinnen und Antragssteller, die zum Teil bereits in Vorleistung gegangen seien, benötigen schnellstmöglich Planungssicherheit für ihre jeweiligen Projekte. „Falls wegen Corona Projektverschiebungen erforderlich werden oder gar Ausfälle drohen, werden wir dies im Rahmen des Haushaltsvollzugs flexibel berücksichtigen – wie im vergangenen Jahr“, so Mehring weiter.„Um allen Bürgerinnen und Bürgern direkt vor Ort den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen, freue ich mich außerdem sehr, dass Kunstprojekte im Regierungsbezirk Schwaben mit über 2,3 Mio. Euro gefördert werden und somit der größte Anteil der Fördergelder in unsere gemeinsame Heimat fließen“, sagt Mehring. Denn nur so könne kulturelle Vielfalt auch in Zukunft bewahrt werden.Der Kulturfonds 2021 leistet damit auch in Zeiten von Corona einen wichtigen Beitrag für den Erhalt einer vielfältigen und flächendeckenden Kulturlandschaft in Bayern. „Gerade Kulturschaffende sorgen in dieser schwierigen Zeit dafür, dass Menschen durch Isolation ausgelöste Ängste und Stress besser bewältigen“, erläutert Mehring. Die finanzielle Unterstützung diene somit auch als Ausdruck der besonderen Wertschätzung gegenüber der Kulturszene in Bayern.