Dr. Mehring hält Wort: Freistaat unterstützt Dillinger ,WIR 2022‘ mit 200 000 Euro!

Die Freude bei Messeveranstalter Josef Albert Schmid war groß, als Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring ihm die frohe Kunde überbrachte: Die Leistungsschau ,WIR‘ im Landkreis Dillingen darf sich über eine kräftige Finanzspritze aus München freuen. Dem parlamentarischen Erfolg des FW-Spitzenpolitikers waren vielfältige Bemühungen Mehrings in der Region vorausgegangen. Bereits im Spätsommer des letzten Jahres lud der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion die Vorsitzenden der Gewerb everbände im Landkreis Dillingen zu einem Gespräch ins Dillinger Landratsamt. Anschließend empfing Mehring die Spitzenvertreter der regionalen Wirtschaft gemeinsam mit Bayerns Stellv. Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger in München.Beim Spitzentreffen in München sagte Wirtschaftsminister Aiwanger zu, sich für eine dauerhafte Förderung der WIR aus den Mitteln der Regionalförderung stark zu machen und persönlich nach Dillingen zu kommen, um das beliebte Schaufenster der regionalen Wirtschaft zu eröffnen. Weil die neue Förderperiode jedoch erst im Herbst diesen Jahres beginnt, drohte die nächste Ausgabe der WIR, die coronabedingt schon mehrfach verschoben wurde, in diesem Jahr nochmals ohne Unterstützung aus Landesmitteln auskommen zu müssen.Damit gab sich Mehring schon damals nicht zufrieden, kündigte eine parlamentarische Initiative zugunsten der im Mai stattfindenden Gewerbeschau an – und kann nun Erfolg vermelden. „Gemeinsam mit der Messeleitung und Digitalisierungsministerin Judith Gerlach haben wir ein einzigartiges Konzept entwickelt, dass es in ganz Bayern so noch nie gegeben hat“, erklärt Mehring. „Hierauf basierend erhält die WIR nun eine Förderung des bayerischen Wirtschaftsministeriums für eine Pilotstudie zur Digitalisierung regionaler Verbrauchermessen und wird dadurch zum Vorreiter für ganz Bayern“, so der FW-Parlamentarier weiter.Wie Messeleiter Josef Albert Schmid erklärt, wird die WIR im Zuge dessen erstmalig auch in der digitalen Welt erlebbar sein. So werden Elemente der Extended Reality (XR) in das Messegeschehen integriert. In einer XR-Lobby werden sich die Besucher Virtual-Reality-Brillen ausleihen und die Ausstellung digital erleben können. Ferner wird es virtuelle Messestände, digitale Wettbewerbe, eine Online-Jobbörse und die Möglichkeit geben, die Vielfalt des heimischen Mittelstandes von Zuhause aus über das Internet zu erleben. „Wir bringen die Digitalisierung auf die WIR und die WIR über die digitale Welt Nachhause in die Wohnzimmer“, freut sich Schmid und dankt Mehring für sein erfolgreiches Engagement zugunsten der regionalen Wirtschaft in München.Mehring selbst sieht im Erfolg seiner Bemühungen eine zusätzliche Chance für die Wirtschaft der Region: „Wir zeigen im Landkreis Dillingen, dass die Wirtschaft unserer Region in der Lage ist, Heimat und High-Tech unter einen Hut zu bringen. Damit setzen wir ein dickes Ausrufezeichen hinter unsere WIR-Ausstellung, die damit zur modernsten Regionalmesse im ganzen Freistaat wird und landesweite Beachtung finden kann. Ganz im Sinne unseres bayerischen Mottos: Laptop und Lederhose!“, freut sich der FW-Politiker.