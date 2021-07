Dr. Mehring eröffnet Dillinger Landessiegerin von „Jugend debattiert“ Einblick in politische Arbeit

Für die Dillingerin Julia Finster stand kurz vor den Sommerferien ein Praktikum an, wofür sie kurzerhand den Landtagsabgeordneten und Parlamentarischen Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag anfragte. „Wir kennen uns von einer digitalen Diskussionsveranstaltung zum Thema „Recht auf Bildung“, die Julia mitorganisierte“, erklärt Mehring. Als ihn der Wunsch nach einem Praktikum erreichte, war für den FW-Spitzenpolitiker sofort klar, der jungen Dillingerin einen Blick hinter die Kulissen der Landespolitik zu eröffnen: „Junge Menschen für Politik zu begeistern bleibt eine Herzensangelegenheit für mich“, so der jüngste Spitzenfunktionär der amtierenden Bayernkoalition aus FREIE WÄHLER und CSU.Im Verlauf der Woche wurde die Landessiegerin von „Jugend debattiert“ nicht nur in Mehrings Meitinger Stimmkreisbüro mit Informationen rund um die Parlamentsarbeit versorgt. Auch im Bayerischen Landtag selbst konnte sie zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen gewinnen. So begleitet sie den Parlamentarier etwa zu Fraktions- und Vorstandssitzungen und verfolgte die laufende Plenarsitzung live von der Besuchertribüne des Maximilianeums. Ein Höhepunkt für Finster war freilich die Gelegenheit, sich gemeinsam mit Dr. Mehring, Kultusminister Prof. Dr. Piazolo sowie dem bildungspolitischen Sprecher der FREIE WÄHLER, Tobias Gotthardt, über die aktuellen Herausforderungen im Bildungssystem austauschen.