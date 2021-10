Dr. Mehring: Augsburger Feuerwehr-Erlebniswelt ist „bayerisches Juwel“

In Deutschland müssen jährlich mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche wegen Verbrennungen und Verbrühungen ärztlich behandelt werden. Dabei spielen potentielle Gefahrenquellen in den eigenen vier Wänden eine große – und oft vermeidbare – Rolle. Etwa 700 000 aktive Feuerwehrleute engagieren sich zeitgleich aktiv im freiwilligen und hauptamtlichen Feuerwehrwesen. Im Herzen des Augsburger Martini-Parks finden sie nun eine bundesweit einzigartige Anlaufstelle. Die Feuerwehr-Erlebniswelt in Augsburg vermittelt spannendes Wissen rund um die Themen Brandschutz, Feuerbekämpfung und Arbeitsschutz auf spielerische Weise. Davon hat sich Dr. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Regierungsfraktion im Landtag, persönlich überzeugt und war vom Konzept dieser einmaligen Einrichtung mehr als begeistert.Dr. Mehring: „Auf 3.000 m² können sich Erwachsene, Familien, Schulklassen und Feuerwehrleute auf faszinierende Weise über alle Belange des Brandschutzes informieren. Sich dabei selbst in einer virtuellen Leitstelle als Teil der Meldekette zu probieren oder den Umgang mit einem Feuerlöscher einzuüben, schult wertvolle Kompetenzen, die im Alltag über Leben und Tod entscheiden können. Über hochkarätige Seminare und in beeindruckenden Übungsräumen können ehren- und hauptamtliche Feuerwehrleute auf höchstem Niveau weitergebildet werden. Zeitgleich schafft die üppige Ausstellung reichlich Faszination für das Feuerwehrwesen und trägt damit ganz sicher auch zur Nachwuchsgewinnung bei“, zeigt der FW-Spitzenpolitiker sich begeistert.Ins Leben gerufen wurde die Erlebniswelt von Frank Habermaier, der in seiner früheren Tätigkeit bei der Berufsfeuerwehr immer wieder vermeidbare Einsätze erlebte. „Es ist wichtig den Menschen zu zeigen wie sie Brandgefahren richtig erkennen und bei einem Notfall auch richtig reagieren“, erklärt Habermaier die Idee hinter der Erlebniswelt. „Im Vordergrund steht, dass jede und jeder Besucher bei uns die Gelegenheit hat, lebensrettendes Wissen auf unterhaltsame Weise zu erwerben“, berichten die Geschäftsführer Oliver Jamitzky und Dirk von Gehlen. Wie funktioniert ein Feuerlöscher? Warum benötigt die Integrierte Leitstelle genaue Angaben bei einem Notruf? Wie schwer ist ein Schutzanzug der Feuerwehr? Dies alles kann interaktiv in der Feuerwehr-Erlebniswelt erforscht werden.„Schlicht beeindruckend ist natürlich der simulierte Flash-Over - eine gigantische Feuerwalze, die über einen hinwegrollt“, stellt Mehring fest. „In dieser Anlage wird einem schnell bewusst, welche Kraft Feuer hat und welche Bedeutung richtigem Brandschutz und der bestmöglichen Ausbildung unserer Feuerwehren zukommt“, so der Parlamentarier. Davon, dass die Feuer-wehr-Erlebniswelt der ideale Ort zur Vermittlung dieses Wissens ist, zeigt Mehring sich über-zeugt. „Ich bin mir sicher, dass die Erlebniswelt nach der Coronapandemie von Feuerwehren, Schulklassen und privaten Besuchern aus ganz Bayern regelrecht überrollt werden wird – und empfehle jedem dringend einen persönlichen Besuch“, befand Dr. Mehring. Im Landtag will er sich ferner für eine Kompensation der coronabedingten Ausfälle der gemeinnützigen Betreiber stark machen, die auf dem Höhepunkt der Pandemie eröffnet haben und über Monate ohne Einnahmen auskommen mussten.