Meitingen : Abgeordnetenbüro Dr. Fabian Mehring, MdL |

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019 lädt Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring zu einer Bürgersprechstunde nach Meitingen ein. Interessierte Bürger können Fragen, Wünsche oder Kritiken ansprechen. Die Bürgersprechstunde findet ab 15.00 Uhr im Abgeordnetenbüro in Meitingen statt.



Eine Anmeldung für die Bürgersprechstunde ist bis spätestens 15. Oktober 2019 per E-Mail erforderlich:abgeordnetenbuero.mehring@fw-landtag.de