Die Freien Wähler gratulieren: Johann Häusler feiert 70. Geburtstag

Anton Rittel, der als Kreisvorsitzender zum kreis der Gratulanten gehörte, konstatierte: „Mit seinem unermüdlichen Engagement auf höchstem Niveau ist Johann zweifelsohne eine wichtige Persönlichkeit der Freien Wähler, deren Vorsitzender er jahrelang war. Doch auch als Person, die immer vorbildlich, loyal und offenherzig agiert, ist er ein Vorbild für uns alle.“Auch Peter Kraus, stellv. Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Kreistag anerkennt die Leistung seines langjährigen Weggefährten: „Johann Häusler gilt als Vater des Erfolgs der Freien Wähler in unserer Heimat. Sein jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik, unter anderem als stellvertretender Landrat im Landkreis Augsburg, hat unsere Region zu einer Hochburg der Parteifreien gemacht.“Höchste Auszeichnung erhält Häusler von seinem Tandempartner in der Landespolitik, Dr. Fabian Mehring: „Johann Häusler ist mein politischer Ziehvater, war lange mein Chef und ist heute mein engster politischer Freund. Es lässt sich nicht in Worte fassen, wieviel die Freien Wähler und ich persönlich seinem tagtäglichen, unermüdlichen Einsatz verdanken.“