Corona-Warn-App hilft Virus-Ausbreitung stoppen

Meitingen. Seit vergangener Woche ist die Corona-Warn-App des Bundesgesundheitsministeriums verfügbar. Für Dr. Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter der FREIEN WÄHLER aus Meitingen, spricht datenschutzrechtlich sowie sicherheitstechnisch derzeit nichts dagegen, die App zu installieren und zu nutzen. „Der Quellcode der App ist offen einsehbar, es gibt keine zentrale Datenvorhaltung und die Privatsphäre ist geschützt. Die Entwickler haben zudem bereits bewiesen, dass sie schnell, transparent und mit hoher Qualität auf entdeckte Schwachstellen reagieren“, betont Mehring.Aus epidemiologischer Sicht könne die Warn-App einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, sofern möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sie nutzten, so Mehring weiter. Denn eine schnelle Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten sei das wichtigste Instrument, um die Ausbreitung des Coronavirus abzubremsen. „Jeder Bürger, der die App installiert, leistet einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl“, betont der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion. Nutzern der App müsse allerdings klar sein, dass sie nicht sich selbst vor einer Ansteckung schützten, sondern vor allem ihre Familien, Freunde und sonstige Kontakte.Ob sich die App im Alltag bewähre, bleibe indes abzuwarten, sagt Mehring. Da die App schnell zur Verfügung gestellt werden sollte, konnten im Vorfeld kaum Probeläufe durchgeführt werden. „Ob man besser mehr Zeit in die Testphase investiert hätte, wird sich zeigen“, so der Parlamentarier aus Meitingen. Zu hoffen bleibe auch, ob die Nahtstellen der App zur analogen Welt reibungslos funktionierten – etwa das telefonische TAN-Nummernsystem zur Eingabe von Testergebnissen bei Laboren oder Ärzten, die bislang nicht mit der erforderlichen Digitaltechnik ausgestattet sind.Zu begrüßen sei indes, dass der Einsatz der App vollkommen freiwillig sei. „Weder gibtes Belohnungen für Personen, die die App nutzen, noch Nachteile für diejenigen, diesie nicht nutzen wollen oder können.“ Wichtig sei, dass aus dieser Freiwilligkeitkeine moralische und erst recht keine rechtliche Pflicht werde, mahnt Mehring mitBlick auf Gesundheitsminister Jens Spahn, der zuletzt mit einem verpflichtendenImmunitätsnachweis geliebäugelt hatte.Gegenüber der ursprünglich geplanten Corona-App der Bundesregierung hatte sichdie FREIE WÄHLER Landtagsfraktion kritisch geäußert. „Die datenschutzrechtlichüberaus bedenklichen Pläne, eine App auf Basis der PEPP-PT-Technologie mitzentralem Datenabgleich zu entwickeln, haben wir mit Nachdruck abgelehnt“, erklärtMehring. Umso mehr sei zu begrüßen, dass die Bedenken aus Politik, Netz- undDatenschutzgemeinde gehört wurden und die Bundesregierung auf eine sehrdatensparsame und verantwortungsvolle App-Architektur der jetzigen Anwendungumgesattelt habe.