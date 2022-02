Meitingen : Abgeordnetenbüro Dr. Fabian Mehring, MdL |

Am Donnerstag, 31.03.2022 von 14.00-17.00 Uhr, haben Bürgerinnen und Bürger wieder die Möglichkeit, mit Landtagsabgeordneten Dr. Fabian Mehring ins Gespräch zu kommen. Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis spätestens 24.03.2022 unter Tel. 08271 / 8129610 oder per Mail an abgeordnetenbuero.mehring@fw-landtag.de.