Besuch von Dr. Fabian Mehring beim Dominikus-Ringeisen-Werk in Kloster-Holzen

„Das Dominikus-Ringeisen-Werk ist eine Speerspitze der Menschlichkeit in unserer Heimat. Schließlich erkennt man die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft auch daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Hierzu leistet die kirchliche Einrichtung in Schwaben, Unterfranken und Oberbayern einen vortrefflichen Beitrag. Wir können stolz darauf sein, im Kloster Holzen eine Niederlassung im Herzen unserer Heimat zu haben. Allerdings muss der Freistaat den Träger bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben auch bestmöglich unterstützen. Insbesondere im Bereich der Finanzierung notwendiger Sanierungen sowie bei allerhand unverständlichen Auflagen gibt es diesbezüglich eine Menge zu tun. Ebenso gilt es die Erzieherausbildung zu reformieren, wofür wir im Koalitionsausschuss der Bayernkoalition aus FREIE WÄHLER und CSU bereits die Voraussetzungen geschaffen haben. Gerade in Mangelberufen darf es keine unbezahlten Ausbildungsphasen geben. Zudem steht es in keinem Verhältnis zu aktuellen Bezahlung, wenn die Ausbildung zum Erzieher länger dauert als viele Studiengänge. Nur wenn der Zugang zum Pflegeberuf, seine Bezahlung und die damit verbundenen Arbeitsbedingungen gut strukturiert sind kann es uns auch in Zukunft gelingen, das notwendige Personal für die bestmögliche Betreuung behinderter, kranker und alter Menschen zu gewinnen“, so Dr. Mehring.