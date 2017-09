Mein Jahr in der Antarktis in der Neumayer Station III Markus Eser berichtet

Filmvortrag von Markus Eser in Herbertshofen im Pfarrheim St. Clemens



Der katholische Frauenbund Herbertshofen Erlingen konnte Markus Eser gewinnen seinen Vortrag über seinen Aufenthalt in der Antarktis im Pfarrheim in Herbertshofen zu präsentieren.

Markus Eser hat sich inzwischen einen Namen gemacht mit seinen Vorträgen über sein Jahr in der Antarktis. Einen Ort den man nicht so einfach bereisen kann. Wer kann von sich behaupten dort gewesen zu sein?



Der Wertinger Markus Eser wohnte und arbeitete für das Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung aus Bremerhaven über ein Jahr lang auf der deutschen Polarforschungsstation Neumayer III in der Antarktis.



Er überwinterte in der Antarktis zusammen mit seinen 8 Team- Kollegen und Kolleginnen in der Saison 2015/2016



Polarnacht, Polarlichter, Pinguine, Mitternachtssonne und noch viel mehr Schnee... Vielfältigst waren das Leben, der Arbeitsplatz und die fantasischen Erlebnisse auf dem südlichsten Kontinent der Erde. Von alledem wird er mit eigenen Bildern und Kurzfilmen berichten.

Die Besucher können sich auf fantasische Bilder freuen.

Der katholische Frauenbund Herbertshofen Erlingen freut sich auf zahlreiche Gäste.

Eintritt ist frei, Spende jedoch erbeten.

Die Spende geht auf Wunsch des Referenten zugunsten des Vereins "Musiker ohne Grenzen e.V. "



www.musikerohnegrenzen.de