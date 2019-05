Fahrradexkursion zu Plätzen mit großer Artenvielfalt in Meitingen

Dieser Tage wurde der alarmierende Bericht des Weltbiodiversitätsrates bekannt zum Verlust der Artenvielfalt. Seit Jahren bemühen sich die Aktiven des BUND Naturschutz in Bayern dieser Tendenz entgegenzuwirken, indem sie Offenland-Biotopflächen betreuen und den Lebensraum vieler bedrohter Tier- und Pflanzenarten erhalten. So findet man heimische Orchideen und Enziane (um diese Zeit Helmknabenkraut und Brandknabenkraut) und andere seltene Blühpflanzen auf den von der BN-Ortsgruppe Meitingen gepflegten Biotopflächen, aber auch auf anderen Plätzen im Lechauwald und in der Bahngrube Erlingen. Diese Plätze werden wir besuchen.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen.

Treffpunkt: 15:30 Uhr - Parkplatz beim TSV-Sportplatz

Leitung: Lothar Büch 0821 65085386