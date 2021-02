28.2.2021 - Protestdemonstration gegen Teilabholzung des Lohwaldes

Am 28. Februar findet um 14.00 Uhr eine Demo unter Einhaltung derCorona Vorsorgeregeln statt, ). Treffpunkt ist die Straße "Am Lohwald" südlich der Lechstahlwerke (Kreisverkehr bei der B 2 Ausfahrt Langweid-Foret).Der Fußmarsch vom Bahnhof Langweid dauert ca. 45 Minuten. Hinweisen möchten wir auch auf die Möglichkeit, das Fahrrad in der Bahn mitzunehmen, was die Anfahrt erheblich erleichtert. Für die Autofahrer besteht eine Parkmöglichkeit von der Kreisstraße A 9 kommend nördlich der Zollsiedlung (siehe Lageplan).Die hier anhängende Meitinger Bannwald-Erklärung wurde von der Kreisgruppe Augsburg und der Ortsgruppe Meitingen des BUND Naturschutz, den beiden örtlichen Bürgerinitiativen und weiteren Organisationen unterzeichnet.