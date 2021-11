Wie geht die „Kolping-Reise“ weiter?

Als Vorbereitung auf die Wiederaufnahme der Zusammenkünfte, haben wir uns Anfang Juli zu einem Putztag der Kolpingräumlichkeiten getroffen. Viele Hände bereiten ein schnelles Ende war hier das Motto.Bei einer Vorstandssitzung wurde ein Herbstprogramm ausgearbeitet und die Jahreshauptversammlung vorbereitet. Grundlage hierfür war ein, von Julia Wilhelm verfasstes, Schutz- und Hygieneprogramm. Im kleinen Kreise wurden die Mitglieder über die Vereinsarbeit informiert, langjährige Mitglieder geehrt und Gerlinde Schwegler und Alois Nöbauer als Kassenprüfer gewählt. Das gesellige Beisammensein musste pandemiebedingt ausfallen.Kurzfristig angesetzte Veranstaltungen kamen mangels Anmeldungen nicht zustande. Wir mussten feststellen, dass wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten unsere Mitglieder sehr schwer erreichen.Im September beteiligte sich die Kolping-Jugend mit einem Spieleparcour am Meitinger-Ferienprogramm und an der Aktion U18-Wahlen zur Bundestagswahl.Mitte Oktober konnten wir endlich unsere Senioren wieder zum gemeinsamen Nachmittag einladen. Um nicht den ganzen Nachmittag im geschlossenen Raum zu verbringen, luden Christian Sibenhorn und Benjamin Schwegler zu einer interessanten Kirchenführung, mit Einblick in die Sakristei, den Glockenturm und die Orgel ein. Der darauffolgende Kaffeeklatsch machte allen Gästen und Helfern viel Freude. Ende Oktober fand der beliebte Bücherflohmarkt im Haus St. Wolfgang statt. Die Jugend übernahm die Bücherannahme am Freitag, freiwillige Helfer unter der Regie von Josef Fendl sortierten und bauten die Bücher am Samstag auf und am Sonntag fanden ca. 500 Bücher ihre neuen Besitzer.Am 5. Dezember feiern wir den Kolping-Gedenkgottesdienst. Hierzu dürfen wir als Celebrar unseren Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer begrüßen. Traditionsgemäß besucht am 6. Dezember der Kolping-Nikolaus einige Kinder Corona konform in ihren Vorgärten. Und wie jedes Jahr wird an Weihnachten das „Licht von Bethlehem“ unter dem Motto „Mut zum Frieden“ verteilt.. Zuversichtlich haben wir uns Gedanken für Begegnungen bei Vorträgen, Ausflügen und gemeinsamen Aktionen gemacht. Wir hoffen auf die Umsetzung unseres Programms ab März 2022. Um viele Menschen zu erreichen, werden wir hierzu wieder das bewährte Programmheft erstellen und verteilen.